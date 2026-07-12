Стрілянина на фестивалі: свято закінчилося бійнею, вбивцю досі шукають

Під час вуличного свята у Торонто розстріляли натовп людей / Фото іюстративне / © Associated Press

Реклама

У суботу, 11 липня, у центральній частині канадського міста Торонто під час щорічного латиноамериканського фестивалю Salsa on St. Clair сталася масова стрілянина. Внаслідок збройного нападу двоє людей загинули на місці, а ще п’ятеро осіб отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Reuters.

Обставини стрілянини та стан потерпілих

Згідно з екстреним повідомленням місцевої поліції, правоохоронці виявили на місці злочину п’ятьох людей із вогнепальними пораненнями. Двоє інших постраждалих отримали травми, несумісні з життям, медики констатували їхню смерть безпосередньо на місці інциденту. Точний стан решти поранених наразі залишається невідомим.

Реклама

Правоохоронні органи закликали громадськість уникати району Мідтаун, де відбувався фестиваль, і не заважати роботі екстрених служб. Поліція продовжує активну фазу розслідування та просить місцевих жителів неухильно виконувати всі вказівки силовиків. Жодних деталей щодо особи підозрюваного, його мотивів чи можливих затримань поліція поки не розголошує.

Реакція влади на трагедію

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні відреагував на трагічні події у Торонто, опублікувавши офіційне звернення. Політик заявив, що він шокований цією стріляниною, і висловив повну підтримку поліції у її зусиллях із затримання винних осіб.

«Мої молитви з сім’ями, які оплакують своїх близьких, з тими, хто перебуває у критичному стані, і з усіма, хто постраждав від цієї жахливої події», — наголосив очільник канадського уряду.

Офіційний представник поліції Торонто відмовився надавати журналістам будь-яку додаткову інформацію поза офіційними зведеннями департаменту. Правоохоронці пообіцяли оперативно публікувати оновлені дані в міру просування слідства.

Реклама

Нагадаємо, у центрі Білої Церкви невідомий відкрив стрілянину з пневматичної зброї. Поліція повідомила про пораненого хлопця.

Новини партнерів