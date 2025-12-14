- Дата публікації
Смертельна стрілянина на пляжі в Австралії: стрільця знешкодили перехожі
Двоє чоловіків відкрили вогонь по людях під час святкування Ханукі. Є поранені та загиблі.
На пляжі Бонді у Сіднеї сталася стрілянина під час святкування Ханукі. Двоє чоловіків вийшли з автівки і відкрили вогонь. За попередніми повідомленнями, щонайменше 10 загиблих, кілька людей отримали поранення.
Про це повідомляє Timesofisrael.
На місці події негайно з’явилися поліція та екстрені служби. Поліція штату Новий Південний Вельс наполегливо закликає всіх триматися подалі від району інциденту та сховатись у безпечних місцях.
Очевидці повідомили, що бачили, як двоє чоловіків із гвинтівками стріляють поряд із пляжем, а відвідувачі свята в паніці розбігаються.
Нагадаємо, двоє людей загинули та ще вісім отримали поранення внаслідок стрілянини в американському університеті Брауна в місті Провіденс, штат Род-Айленд.