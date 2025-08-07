Стрілянина на військовій базі в США: поранено п’ятьох солдатів

Американські військові / Ілюстративне зображення / © Associated Press

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На військовій базі Форт-Стюарт у штаті Джорджія, США, 28-річний офіцер Кворнеліус Редфорд відкрив вогонь по своїх колегах. Унаслідок інциденту поранення отримали п’ятеро солдатів.

Про це пише видання LBC.

Стрілянина сталася близько 11 години ранку за місцевим часом. За словами бригадного генерала Джона Лубаса, напад стався на робочому місці Редфорда. Інші військовослужбовці, які стали свідками події, «негайно і без вагань» знешкодили стрільця, що дозволило правоохоронцям затримати його.

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Генерал Лубас також повідомив, що нападника допитали слідчі військової прокуратури. Наразі його мотиви залишаються невідомими. За словами генерала, Редфорд раніше був заарештований за водіння в нетверезому стані, але про це не було відомо його командуванню до інциденту.

Усіх постраждалих доправили до лікарні. Їхній стан поки що невідомий.

«Інцидент залишається на стадії розслідування, і жодної додаткової інформації не буде оприлюднено до завершення розслідування», — йдеться у дописі на офіційній сторінці бази Форт-Стюарт у Facebook.

Військові також повідомили, що територія комплексу 2-ї бронетанкової бригади, де сталася стрілянина, залишається закритою.

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Нагадаємо, стали відомі нові подробиці трагічного інциденту на чернігівському полігоні. Підозрюваний, який ймовірно розстріляв двох інструкторів на полігоні, навіть не намагався втікти.