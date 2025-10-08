«Стрілянина та кийки»: натовп накинувся на кортеж президента

Поліція / © pixabay.com

Кортеж президента Еквадору Даніеля Нобоа атакувала група з близько 500 осіб, коли він прямував до провінції Каньяр.

Про це повідомляє агентство Reuters.

На автомобілях президента виявили кульові отвори, однак сам Нобоа не зазнав поранень. За даними поліції, після нападу затримано п’ятьох підозрюваних.

В адміністрації президента заявили, що нападники діяли «за наказом радикалів», і їм буде висунуто звинувачення у тероризмі та замаху на вбивство.

У країні з середини вересня тривають масштабні протести, організовані Конфедерацією корінних народів Еквадору (CONAIE). Причиною невдоволення стало рішення президента скасувати субсидії на дизельне паливо.

Раніше Нобоа заявляв, що за акціями протесту можуть стояти члени венесуельського злочинного угруповання Tren de Aragua, яке діє на території Латинської Америки.

Раніше повідомлялося, що в Еквадорі стався масштабний блекаут. Через несправність лінії електропередач 18 мільйонів людей залишилася без світла.

Ми раніше інформували, що Еквадор оголосив про «внутрішній збройний конфлікт», оскільки озброєні люди захопили пряму телевізійну трансляцію.