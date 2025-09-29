Стрілянина та підпал у церкві у США: щонайменше 4 загиблих та 8 поранених

Поліція США / © Associated Press

Вранці 28 вересня у церкві Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів у Гранд-Бленк (Grand Blanc Township, штат Мічиґан) сталася трагедія: чоловік врізався вантажівкою у будівлю, відкрив вогонь по парафіянах і підпалив споруду.

Про це пишуть американські ЗМІ.

За останніми даними, загинуло щонайменше 4 людини, ще 8 поранені — серед них декілька у критичному стані.

Нападник, якого ідентифікували як Томаса Джейкоба Санфорда, 40-річного мешканця містечка Бертон, був застрелений правоохоронцями під час стрілянини.

Поліція повідомляє, що нападник, ймовірно, навмисно підпалив церкву, можливо використовуючи запалювальну речовину.

Також на місці події були виявлені саморобні вибухові пристрої — але наразі невідомо, чи були вони використані під час атаки.

Як зазначив шеф поліції Вільям Рені, кілька офіцерів — з департаменту природних ресурсів Мічиґану та місцевої поліції Гранд-Бленк — вступили зі стрільцем у перестрілку.

У момент нападу у церкві перебували сотні парафіян, в тому числі й діти. Свідки описують хаос, коли двері вибухнули чи були вивернуті ударом, люди панічно бігли надвір, де нападник відкрив вогонь по тих, хто тікає.

Губернаторка штату Мічиґан, Ґретчен Вітмер, висловила глибоку скорботу і рішуче засудила акт насильства в місці поклоніння.

Президент США Дональд Трамп назвав подію “цілеспрямованим нападом на християн” та закликав негайно припинити хвилю насильства в країні.

ФБР та інші федеральні служби залучені до розслідування. Поки що мотив нападу залишається невідомим, правоохоронці проводять обшуки у будинку підозрюваного та аналізують його телефонні записи та історію дій.

