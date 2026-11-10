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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Стрілянина у Кракові: у Польщі затримали вже 9 людей — яка причина

У Польщі масово затримують людей, які вихваляють стрілянину у Кракові та висловлюють готовність повторити терористичний акт.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Місце стрілянини у Кракові

Місце стрілянини у Кракові / © Associated Press

У Польщі затримали вже 9 осіб після стрілянини у Кракові. Це ті люди, які розхвалювали акт терору або ж заявляли, що хочуть вчинити схожий злочин.

Про це пише польське видання onet.pl.

Від суботи поліція затримує людей, які підтримують терористичний акт у Кракові.

«Кількість затриманих постійно зростає. Вчора ввечері ми повідомили про сімох таких осіб. Сьогодні вранці я чула від командира ЦБЗК ще про двох. Наразі у нас дев’ять затриманих», — сказала Кароліна Галецька, речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації.

Усі затримані — чоловіки. Наймолодшому 15 років, найстаршому — 38. Вони або хвалили краківського терориста, або ж заявляли про готовність повторити його злочин.

Кароліна Галецька додала, що правоохоронці відстежують подібні дописи та затримують їхніх авторів. Це відбувається у різних регіонах Польщі. Частина порушників може мати серйозні наміри, дехто ж зізнається, що хвалив терориста через вплив алкоголю.

«Деяких людей уже допитали. Можу сказати, що докази настільки переконливі, що цим особам, ймовірно, буде висунуто звинувачення», — сказала вона.

Стрілянина у Кракові: що відомо

У Польщі озброєний чоловік, ймовірно, під впливом ультраправої ідеології влаштував стрілянину на головній площі Кракова. Поліція відкрила вогонь і заарештувала його.

У центрі міста загинули чотири жінки та двоє чоловіків. Ще сімнадцять осіб, зокрема двоє поліцейських і нападник, дістали поранення.

Пізніше у квартирі нападника в Островці-Свентокшиському було знайдено три тіла. В неділю поліція підтвердила, що це батьки та молодша сестра стрільця. У понеділок поліція оголосила про смерть самого злочинця.

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