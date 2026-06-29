Стрілянина у Німеччині: загинули 5 людей, що сталося з вбивцею

Стрілянина у Німеччині / © Unsplash

Реклама

Сьогодні, 29 червня, у німецькому місті Штаде сталася стрілянина. Місто розташоване на півночі Німеччини. Унаслідок стрілянини вже відомо про 5 загиблих людей. Правоохоронці вже затримали підозрюваного чоловіка.

Про це повідомляє Sky News.

У німецькому Штаде сталася стрілянина: є загиблі

Наразі мотиви вчинку стрільця залишаються нез’ясованими. За інформацією місцевих медіа, трагедія відбулася в молодіжному центрі, розташованому в центральній частині міста. Загалом у Штаде проживає близько 50 тисяч осіб.

Реклама

Деякі журналісти у матеріалах припускають, що нападників могло бути кілька, проте офіційного підтвердження цієї інформації від поліції наразі немає.

Оскільки подія розгортається в режимі реального часу, інформація постійно оновлюється.

У США сталася стрілянина в мечеті

Нагадаємо, 18 травня у США сталася смертельна стрілянина в Ісламському центрі Сан-Дієго — найбільшій мечеті округу. Поліція прибула на місце близько полудня після повідомлень про стрільця.

Унаслідок нападу загинули троє чоловіків, серед яких був охоронець мечеті, а дітей з місцевої школи, що функціонує при центрі, вдалося вчасно евакуювати, тому вони не постраждали.

Реклама

Обох підозрюваних нападників, якими виявилися підлітки віком 17 і 19 років, згодом знайшли мертвими неподалік. В їхньому автомобілі правоохоронці виявили антиісламські написи.

Новина доповнюється

Новини партнерів