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Стрілянина у Німеччині: загинули 5 людей, що сталося з вбивцею
У німецькому місті Штаде сталася стрілянина, внаслідок якої загинули п’ятеро людей. Поліція вже затримала підозрюваного, а обставини трагедії встановлюють.
Сьогодні, 29 червня, у німецькому місті Штаде сталася стрілянина. Місто розташоване на півночі Німеччини. Унаслідок стрілянини вже відомо про 5 загиблих людей. Правоохоронці вже затримали підозрюваного чоловіка.
Про це повідомляє Sky News.
У німецькому Штаде сталася стрілянина: є загиблі
Наразі мотиви вчинку стрільця залишаються нез’ясованими. За інформацією місцевих медіа, трагедія відбулася в молодіжному центрі, розташованому в центральній частині міста. Загалом у Штаде проживає близько 50 тисяч осіб.
Деякі журналісти у матеріалах припускають, що нападників могло бути кілька, проте офіційного підтвердження цієї інформації від поліції наразі немає.
Оскільки подія розгортається в режимі реального часу, інформація постійно оновлюється.
У США сталася стрілянина в мечеті
Нагадаємо, 18 травня у США сталася смертельна стрілянина в Ісламському центрі Сан-Дієго — найбільшій мечеті округу. Поліція прибула на місце близько полудня після повідомлень про стрільця.
Унаслідок нападу загинули троє чоловіків, серед яких був охоронець мечеті, а дітей з місцевої школи, що функціонує при центрі, вдалося вчасно евакуювати, тому вони не постраждали.
Обох підозрюваних нападників, якими виявилися підлітки віком 17 і 19 років, згодом знайшли мертвими неподалік. В їхньому автомобілі правоохоронці виявили антиісламські написи.