Стрілянина у Пенсильванії: загинуло троє поліцейських, ще двоє — у критичному стані
У штаті Пенсильванія сталася трагедія: під час стрілянини в невеликому містечку загинули троє офіцерів поліції, ще двоє отримали критичні поранення.
У сільській місцевості центральної частини штату Пенсильванія, у містечку Норт-Кодорус, сталася стрілянина, в результаті якої загинули щонайменше троє поліцейських. Ще двоє офіцерів отримали тяжкі поранення та госпіталізовані.
Про це пише CNN.
Інцидент стався близько 14:10 за місцевим часом, коли диспетчери служби 911 отримали виклик про стрілянину. Поранених доставили до лікарні WellSpan York; їхній стан — критичний, але стабільний.
На місці працюють правоохоронці, а губернатор штату та генеральний прокурор виїхали на місце події.
Нагадаємо, у США щонайменше троє неповнолітніх дістали вогнепальні поранення. Це сталося внаслідок стрілянини в Evergreen High School у місті Евергін.