Світ
207
1 хв

Стрілянина у Пенсильванії: загинуло троє поліцейських, ще двоє — у критичному стані

У штаті Пенсильванія сталася трагедія: під час стрілянини в невеликому містечку загинули троє офіцерів поліції, ще двоє отримали критичні поранення.

Олена Кузьмич
Поліція США

Поліція США / © Associated Press

У сільській місцевості центральної частини штату Пенсильванія, у містечку Норт-Кодорус, сталася стрілянина, в результаті якої загинули щонайменше троє поліцейських. Ще двоє офіцерів отримали тяжкі поранення та госпіталізовані.

Про це пише CNN.

Інцидент стався близько 14:10 за місцевим часом, коли диспетчери служби 911 отримали виклик про стрілянину. Поранених доставили до лікарні WellSpan York; їхній стан — критичний, але стабільний.

На місці працюють правоохоронці, а губернатор штату та генеральний прокурор виїхали на місце події.

Нагадаємо, у США щонайменше троє неповнолітніх дістали вогнепальні поранення. Це сталося внаслідок стрілянини в Evergreen High School у місті Евергін.

207
