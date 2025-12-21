- Дата публікації
Стрілянина у таверні: багато загиблих та поранених
У ПАР невідомі влаштували стрілянину. Поліція їх розшукує.
У Південній Африці поліція оголосила розшук підозрюваних після масової стрілянини в таверні.
Про це повідомляє AFP.
Внаслідок нападу загинули щонайменше дев’ятеро осіб, ще десятеро отримали поранення.
Стрілянина сталася близько 1:00 ночі в неділю в Беккерсдалі, містечку на південний захід від Йоганнесбурга. За даними поліції, група озброєних людей відкрила вогонь по відвідувачах таверни.
Поліція повідомила, що розшукує приблизно десяток підозрюваних та закликала свідків надати будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству.
Нагадаємо, на пляжі Бонді в Сіднеї група озброєних людей відкрила стрілянину по людях, коли відбувалося єврейське свято Ханука. За даними очевидців, на пляжі чули щонайменше 50 пострілів. Загинули 12 осіб.