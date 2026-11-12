Стрілянина у Вашингтоні: нападник не дав поліції себе заарештувати

Поліція у Вашингтоні / © Associated Press

Реклама

Чоловік, який відкрив стрілянину в тренажерному залі Vida Fitness Gym у Вашингтоні та вбив одну людину, скоїв самогубство у квартирі, де забарикадувався після нападу. Поліцейські виявили його мертвим після того, як почули постріл за зачиненими дверима помешкання.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на поліцію.

Реклама

За інформацією правоохоронців, під час стрілянини у фітнес-клубі нападник поранив щонайменше п’ятьох людей. Одна з постраждалих померла, ще одна людина перебуває у критичному стані.

Реклама

Після нападу підозрюваний сховався у квартирі на сьомому поверсі багатоквартирного будинку, яка, ймовірно, належала йому. Поліцейські намагалися встановити з ним контакт через двері, однак згодом вирішили їх зламати, почувши постріл ізсередини. Після проникнення до помешкання правоохоронці виявили чоловіка мертвим.

Поліція також повідомила, що перед інцидентом у підозрюваного був конфлікт з об’єднанням співвласників будинку. Крім того, у багатоквартирній будівлі сталася пожежа, яку згодом ліквідували.

Під час операції правоохоронці закликали мешканців і відвідувачів уникати району Логан-Серкл (Logan Circle). Із кількох прилеглих будівель евакуювали людей. За непідтвердженими повідомленнями, нападник також стріляв у бік поліцейських крізь двері, через що бійцям спецпідрозділу SWAT довелося тимчасово відступити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стрілянина у Вашингтоні сталася приблизно за 1,6 кілометра на північ від Білого дому.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів