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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Стрілянина у Кракові: Туск розкрив, як нападник отримав дозвіл на зброю

Чоловік, який влаштував стрілянину у Кракові, менш ніж за рік до цього проходив перевірку для отримання дозволу на зброю. Прем’єр Польщі Дональд Туск розповів, що з’ясувалося про нападника.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

Чоловік, який влаштував стрілянину у Кракові, менше ніж рік тому успішно пройшов психологічну перевірку під час оформлення дозволу на зброю.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Clash Report.

Стрілянина в Польщі: Туск розкрив нові подробиці

Очільник польського уряду наголосив, що збереження високого рівня безпеки у країні є пріоритетним завданням для влади.

«Ми не можемо створити тут ідеальний світ, але я хочу, щоб ми були впевнені, що Польща залишається, як це було досі, відносно безпечною країною, якщо не однією з найбезпечніших у цьому розумінні», — сказав він.

Туск також підкреслив надзвичайність цієї події для держави, адже подібні збройні інциденти не є типовими для країни.

«Це перший такий випадок. Зробимо все, щоб він був останнім», — закликав прем’єр-міністр Польщі.

Стрілянина у Кракові — останні новини

Нагадаємо, у Польщі озброєний чоловік, ймовірно, під впливом ультраправої ідеології влаштував стрілянину на головній площі Кракова. Поліція відкрила вогонь і заарештувала його.

У центрі міста загинули чотири жінки та двоє чоловіків. Ще сімнадцять осіб, зокрема, двоє поліцейських і нападник, дістали поранення.

У понеділок поліція оголосила про смерть злочинця.

У Польщі вважають, що ймовірною причиною кривавої стрілянини в центрі Кракова могло стати захоплення праворадикальними ідеями. Водночас це не єдина версія щодо мотивів злочину.

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