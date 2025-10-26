ТСН у соціальних мережах

Стрілянина в університеті: шестеро поранених, є загиблий

Поліція затримала одного озброєного підозрюваного, проте слідство не виключає, що стріляв не лише він.

Університет Лінкольна в Пенсильванії

Університет Лінкольна в Пенсильванії / © Associated Press

У США сталася стрілянина під час святкування Дня випускника в університеті Лінкольна (штат Пенсильванія). Одна людина загинула, щонайменше шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на прокуратуру округу Честер.

Інцидент трапився у суботу, 25 жовтня, близько 21:30 під час вечірки, на яку зібрались студенти, випускники й гості університету.

Мотив нападу наразі невідомий.

Як зазначив прокурор Кріс де Баррена-Саробе, поліція затримала одного озброєного підозрюваного, проте слідство не виключає, що стріляв не лише він.

«Є певні докази, які дають підстави вважати, що вогонь могли відкрити кілька осіб», — сказав прокурор під час нічного брифінгу.

До розслідування залучені місцеві, державні та федеральні правоохоронні органи.

Комісар округу Ерік Роу назвав подію масовою стріляниною і закликав громадян «молитися за студентів, викладачів і правоохоронців».

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро заявив, що надав університету та місцевій владі «повну підтримку» для розслідування інциденту.

Нагадаємо, 10 вересня під час заходу в університеті Юта було убито правоконсервативного активіста Чарлі Кірка, який був близьким соратником президента США Дональда Трампа.

