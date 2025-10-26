- Дата публікації
Стрілянина в університеті: шестеро поранених, є загиблий
Поліція затримала одного озброєного підозрюваного, проте слідство не виключає, що стріляв не лише він.
У США сталася стрілянина під час святкування Дня випускника в університеті Лінкольна (штат Пенсильванія). Одна людина загинула, щонайменше шестеро отримали поранення.
Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на прокуратуру округу Честер.
Інцидент трапився у суботу, 25 жовтня, близько 21:30 під час вечірки, на яку зібрались студенти, випускники й гості університету.
Мотив нападу наразі невідомий.
Як зазначив прокурор Кріс де Баррена-Саробе, поліція затримала одного озброєного підозрюваного, проте слідство не виключає, що стріляв не лише він.
«Є певні докази, які дають підстави вважати, що вогонь могли відкрити кілька осіб», — сказав прокурор під час нічного брифінгу.
До розслідування залучені місцеві, державні та федеральні правоохоронні органи.
Комісар округу Ерік Роу назвав подію масовою стріляниною і закликав громадян «молитися за студентів, викладачів і правоохоронців».
Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро заявив, що надав університету та місцевій владі «повну підтримку» для розслідування інциденту.
