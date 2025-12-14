Стрілянину в Сіднеї кваліфікували як теракт: 12 загиблих

На місці інциденту / © Associated Press

Стрілянина на пляжі у Сіднеї кваліфікована як теракт, внаслідок якого загинули 12 осіб.

Про це повідомляє ABC News.

«Дванадцять людей загинули, зокрема і один озброєний чоловік, після стрілянини на пляжі Бонді. Двадцять дев’ять людей отримали поранення, в тому числі двоє поліцейських, і були доставлені в різні лікарні», -йдеться у повідомленні.

Високопоставлений співробітник правоохоронних органів підтвердив, що одним з озброєних людей був Навід Акрам з Боннірігга на південному заході Сіднея.

Другий стрілець перебуває під вартою поліції і в критичному стані.

Прем’єр-міністр Нового Південного Уельсу Кріс Міннс заявив, що напад був розроблений для єврейської громади Сіднея.

Поліція Нового Південного Уельсу також підтвердила, що розглядає інцидент як терористичний акт.

Прем’єр-міністр Ентоні Албаніз скликав засідання національної безпеки і назвав стрілянину «руйнівним терористичним інцидентом».

Нагадаємо, на пляжі Бонді в Сіднеї група озброєних людей відкрила стрілянину по людях, коли відбувалося єврейське свято Ханука. За даними очевидців, на пляжі чули щонайменше 50 пострілів.

У Мережі також поширюють відео, на якому видно, як чоловік обеззброїв, імовірно, одного зі стрільців, підкравшись до нього ззаду.