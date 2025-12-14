- Дата публікації
Стрілянину в Сіднеї кваліфікували як теракт: 12 загиблих
До 12 людей збільшилася кількість загиблих через стрілянину на пляжі Бонді-Біч у Сіднеї.
Стрілянина на пляжі у Сіднеї кваліфікована як теракт, внаслідок якого загинули 12 осіб.
Про це повідомляє ABC News.
«Дванадцять людей загинули, зокрема і один озброєний чоловік, після стрілянини на пляжі Бонді. Двадцять дев’ять людей отримали поранення, в тому числі двоє поліцейських, і були доставлені в різні лікарні», -йдеться у повідомленні.
Високопоставлений співробітник правоохоронних органів підтвердив, що одним з озброєних людей був Навід Акрам з Боннірігга на південному заході Сіднея.
Другий стрілець перебуває під вартою поліції і в критичному стані.
Прем’єр-міністр Нового Південного Уельсу Кріс Міннс заявив, що напад був розроблений для єврейської громади Сіднея.
Поліція Нового Південного Уельсу також підтвердила, що розглядає інцидент як терористичний акт.
Прем’єр-міністр Ентоні Албаніз скликав засідання національної безпеки і назвав стрілянину «руйнівним терористичним інцидентом».
Нагадаємо, на пляжі Бонді в Сіднеї група озброєних людей відкрила стрілянину по людях, коли відбувалося єврейське свято Ханука. За даними очевидців, на пляжі чули щонайменше 50 пострілів.
У Мережі також поширюють відео, на якому видно, як чоловік обеззброїв, імовірно, одного зі стрільців, підкравшись до нього ззаду.