"Стріляти без попередження": в Чехії закликали збивати російські літаки та дрони

Президент Чехії Петр Павел заявив, що літаки РФ, які порушують повітряний простір країн НАТО, слід збивати. За його словами, тільки така «адекватна» відповідь змусить Росію усвідомити, що вона перейшла межу і припустилася помилки.

Про це пише чеське видання Echo24 з посиланням на виступ Петра Павела на телебаченні під час «Днів НАТО» в Остраві.

За його словами, нещодавні провокації з боку Москви та неодноразові порушення повітряного простору НАТО її літаками та безпілотниками є «надзвичайно безвідповідальними».

Чому порушення повітряного простору є загрозою

Петр Павел прокоментував напруженість між Росією та НАТО. Зокрема, нещодавні інциденти, коли російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, а винищувачі ВПС РФ 12 хвилин кружляли у повітряному просторі Естонії. Крім того, аналогічні інциденти з російськими винищувачами і дронами відбулися в Румунії та Латвії.

У відповідь на ці провокації як Польща, так і Естонія активували статтю 4 Північноатлантичного договору про консультації між членами Альянсу.

«Я мушу назвати це надзвичайно безвідповідальною поведінкою, оскільки порушення повітряного простору є приводом для активації захисних механізмів, тобто для збиття такого літака. І цього, безумовно, не хотів би ніхто — ні з нашого боку, ні з російського», — наголосив Павел.

Президент нагадав, що Туреччина вже мала подібний досвід у минулому. Під час операцій у Сирії російська авіація залітала в турецький повітряний простір. Неодноразові порушення призвели до того, що в листопаді 2015 року турецький винищувач F-16 збив російський бомбардувальник Су-24.

НАТО має діяти рішуче

Президент Чехії наголосив, що у випадку порушення міжнародних кордонів Росією, НАТО повинно реагувати адекватно, «зокрема й військовим шляхом».

«Тоді Росія дуже швидко усвідомить, що зробила помилку і перетнула прийнятні межі. На жаль, це балансування на межі конфлікту, але відступати перед злом просто неможливо», — заявив він.

Павел також розповів про свій досвід спілкування з російською стороною, зокрема на посаді голови військового комітету НАТО. За його словами, на запитання, чому відбуваються такі порушення, росіяни відповідали: «Тому що ми можемо».

«Вони перевіряють нашу стійкість, нашу рішучість захищатися. Я вважаю, що ми повинні бути надзвичайно рішучими. І якщо правила будуть порушені, ми повинні реагувати на них адекватно, в тому числі давати і військову відповідь», — зазначив Павел.

Колишній міністр фінансів Чехії Мирослав Калоусек висловив аналогічну думку, зазначивши, що він хотів би, щоб консультації за статтею 4 призвели до чіткого повідомлення для Кремля.

«Наступного разу [якщо російські цілі з’являться — ред.] в повітряному просторі будь-якої з наших країн, ми стріляємо негайно і без попередження», — наголосив Калоусек.

Нагадаємо, російські дрони залетіли до Румунії. Бухарест назвав такі дії Росії неприйнятними та безрозсудними.