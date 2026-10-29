Стрілятимуть без попередження: Латвія розширила повноваження прикордонників через загрози диверсій

Прикордонникам Латвії дозволили застосовувати зброю для захисту інфраструктури

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Сейм Латвії 29 жовтня в остаточному читанні ухвалив поправки до Закону про Державну прикордонну охорону та Кримінально-процесуального закону. Зміни мають посилити захист прикордонної інфраструктури на тлі гібридних загроз, зокрема на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє LSM.

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Які повноваження отримають прикордонники

Згідно з поправками, прикордонники матимуть право застосовувати фізичну силу, спеціальні прийоми боротьби, спецзасоби, зброю та службових собак для відбиття нападу на об’єкти, які охороняє Державна прикордонна охорона, або на об’єкти прикордонної інфраструктури.

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Також передбачена можливість застосування зброї без попередження, якщо в конкретній ситуації попередити про це неможливо. Тобто йдеться не про безумовний дозвіл стріляти без попередження в будь-яких обставинах, а про право діяти без нього за визначених ситуацією умов.

Раніше закон прямо не передбачав такого повноваження для відбиття нападу саме на об’єкт прикордонної інфраструктури. Голова парламентської комісії з оборони Раймонд Бергманіс наголошував, що недоторканність державного кордону та захист інфраструктури є важливими складниками територіальної цілісності країни.

Що зміниться після застосування зброї

Поправки встановлюють порядок повідомлення про наслідки застосування зброї. Якщо людина зазнала поранення або загинула, Державна прикордонна охорона повинна негайно повідомити про це прокуратуру, але не пізніше ніж протягом 24 годин.

Окремі зміни стосуються розслідування кримінальних правопорушень, скоєних прикордонниками під час виконання службових обов’язків в умовах посиленого режиму охорони кордону. Такі справи розслідуватимуть уповноважені посадові особи Державної прикордонної охорони.

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Наразі режим посиленої охорони латвійського кордону діє до 31 грудня 2026 року.

Чому Латвія посилює захист кордону

Рішення ухвалили на тлі напруженої ситуації на латвійсько-білоруському кордоні. На початку жовтня латвійські військові повідомляли про інцидент за участю озброєних людей у масках, які супроводжували групу мігрантів і погрожували військовослужбовцям.

За інформацією латвійської сторони, під час інциденту також пошкодили прикордонне обладнання та викрали камери спостереження. У Ризі такі дії розглядають як частину ширших гібридних загроз, які можуть бути спрямовані на дестабілізацію ситуації на зовнішньому кордоні ЄС і НАТО.

Латвія стикається з організованим міграційним тиском із боку Білорусі від серпня 2021 року. Для протидії нелегальній міграції країна проводить операцію «Вилкатіс», яку продовжили до кінця 2026 року.

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На початку жовтня на латвійсько-білоруському кордоні відбулася провокація за участю групи мігрантів та озброєних супроводжувачів у масках. За даними латвійських військових, чоловіки погрожували військовослужбовцям і спрямовували мігрантів у бік Латвії, а згодом на прикордонній території пошкодили обладнання та викрали камери. Цей прорив групи з Білорусі до Латвії став одним із приводів для посилення уваги до безпеки кордону.

Інцидент викликав занепокоєння й у сусідніх країнах. Після подій на латвійсько-білоруському кордоні Литва залучила військових до охорони кордону з Калінінградською областю Росії як превентивний захід. Влада пояснила крок необхідністю посилити готовність до можливих провокацій, хоча безпосередньо литовський кордон на той момент залишався спокійним.

Ширший контекст становить посилення безпекових заходів у країнах Балтії, які оцінюють не лише ризик прямого військового нападу, а й можливість диверсій, провокацій та інших гібридних операцій. В Естонії, зокрема, розпочали переміщення частини військових підрозділів ближче до кордону з Росією та інвестують у засоби, які мають підвищити обороноздатність країни. У регіоні дедалі більше уваги приділяють новій оборонній стратегії Естонії, що передбачає готовність реагувати на загрози безпосередньо поблизу державного кордону.

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