Стрілянина біля Білого дому: Секретна служба США відкрила вогонь по озброєному чоловікові

Співробітники Секретної служби США відкрили вогонь по озброєному чоловікові біля Білого дому.

Про це передає WJLA.

Співробітники Секретної служби отримали інформацію про те, що людина, схильна до самогубства, могла їхати до Вашингтона з Індіани. Машину цієї людини знайшли за квартал від Білого дому.

"Під час наближення офіцерів чоловік став махати вогнепальною зброєю, і почалася збройна сутичка, під час якої наші співробітники стріляли", – йдеться в повідомленні Секретної служби.

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Чоловіка доправили в місцеву лікарню, про його стан невідомо. Офіцери секретної служби США в результаті інциденту не постраждали.

Зауважимо, що під час інциденту президента США Дональда Трампа в цей час не було в Білому домі. Він проводить вихідні у своїй резиденції у Флориді.

Раніше ми писали, що у США на авіабазі сталася стрілянина.

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