Стрілянина біля Трампа: поліція затримала стрільця, в кущах знайшли автомат

Президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс із "радістю дізналися", що Дональд Трамп у безпеці.

Після пострілів, які пролунали в неділю, 15 вересня, поблизу поля для гольфу у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, де перебував кандидат у президенти США Дональд Трамп, поліція затримала підозрюваного. Поблизу місця інциденту в кущах виявили АК-47 — найпоширенішу модель автомата Калашникова.

Як повідомили на Facebook-сторінці офісу шерифа округу Мартін у Флориді, ймовірного стрільця затримали на автотрасі, для чого довелося зупинити його автомобіль.

У повідомленні йдеться, що підозрюваний у причетності до стрілянини біля гольф-клубу Трампа перебуває під вартою.

Раніше син кандидата у президенти, Дональд Трамп-молодший, з посиланням на повідомлення місцевих правоохоронних органів у мережі Х повідомив, що у кущах поблизу місця інциденту було виявлено автоматичну зброю AK-47.

Як повідомляє CNN з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, офіційні особи вважають, що озброєна особа мала намір поцілити у Дональда Трампа, коли він грав у гольф. За даними кількох джерел, Секретна служба влаштувала перестрілку з підозрюваним.

Невдовзі після інциденту сам Дональд Трамп повідомив у електронному повідомленні, що він неушкоджений і перебуває у безпеці.

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Згідно з повідомленням Білого дому, президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс із "радістю дізналися", що Дональд Трамп у безпеці та були проінформовані про інцидент.

"Я була проінформована про повідомлення про постріли поблизу колишнього президента Трампа та його власності у Флориді, і я рада, що він у безпеці. Насильству не місце в Америці", - написала віцепрезидентка та кандидатка у президенти США Камала Гарріс у мережі Х.

Нагадаємо, раніше видання The New York Post з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило про перестрілку біля поля для гольфу Trump West Palm Beach, де Трамп саме грав у гольф. Після стрілянини поле було негайно закрито.

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