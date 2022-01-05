Стрілянина, сутички, захоплення адмінбудівель: що наразі відбувається в Казахстані

У Казахстані тривають зіткнення протестувальників з поліцією, ситуація загострюється.

У Казахстані уже четвертий день тривають протести, які виникли через підвищення цін на скраплений газ. Від учорашнього дня, 4 січня, ситуація загострилася, а мітингувальники стали озвучувати політичні гасла.

Яка ситуація сьогодні, 5 січня, в Казахстані, йдеться в матеріалі ТСН.ua.

Алмати — пожежа і штрум адміністраії, зіткнення з поліцією

І хоча протести розпочалися не тут, а у містах Жанаозен та Актау на заході країни, наразі Алмати — один із епіцентрів спротиву.

Вранці протестувальники штурмували та захопили будинок акімату (адміністрації — Ред.) Алмати.

Протестующие пытаются проникнуть в здание акимата Алматы, в ответ в них летят светошумовые гранаты. pic.twitter.com/WS9rGSfLOc — Alexander (@avaza1972) January 5, 2022

У відповідь силовики застосували світлошумові гранати та сльозоточивий газ.

У будівлі виника пожежа.

Загорілась і будівля міської прокуратури.

Як повідомляє Sputnik Казахстан, після погромів пожежа спалахнула у будівлі філіалу правлячої партії Nur Otan в Алматі.

Протестувальники також відправилися до колишньої резиденції президента у цьому місті. Там начебто теж сталася пожежа, але відео, яке з'явилося у Мережі, зняте біля будівлі акімату, а не резиденції. За інформацією телеграм-каналу KazTAG, біля резиденції збирається багато людей, проте до штурму поки не дійшло.

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Нагадаємо, що у Казахстані спалахнули протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися сутички протестувальників з правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

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