Стрілянина та вбивство у школі Фінляндії: правоохоронці назвали мотив підлітка

У Фінляндії сталася стрілянина у початковій школі – загинула дитина.

Мотивом для стрілянини у початковій школі міста Вантаа, Фінляндія, що сталася вранці 2 квітня, став булінг 12-річного учня, який вчинив злочин. Внаслідок атаки загинув хлопчик, дві дівчинки зазнали важких поранень.

Про це пише видання Yle з посиланням на заяву поліції.

"Встановлено, що мотив вчинку – булінг. Підозрюваний на допиті розповів, що став об’єктом знущань, і ця інформація також підтвердилася досудовим розслідуванням", - йдеться у повідомленні поліції.

Відомо, що 12-річний підліток, який вчинив стрілянину, перейшов до школи Viertola на початку цього року.

Після інциденту зі стріляниною у школі поліція звернула увагу на надзвичайну кількість різних загроз, усі з яких поліція ретельно розслідує. Це дуже серйозні кримінальні справи.

Поліція вже допитала підозрюваного учня, який вчора зізнався у стрілянині. Нападник – громадянин Фінляндії. Загиблий учень також фін. Одна з госпіталізованих дівчат має подвійне громадянство Фінляндії та Косова, а друга – Фінляндії.

Директор початкової школи відмовився розповідати про те, чи було йому відомо про шкільний булінг, якого зазнав 12-річний нападник.

Нагадаємо, у Підмосков’ї стався вибух на підстанції поряд із залізничною станцією, декілька районів міста залишилися без світла.

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