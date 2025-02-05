Стрілянина у Брюсселі: у тунелях метро шукають двох чоловіків, які відкрили вогонь (відео)

Постраждалих внаслідок інциденту в столиці Бельгії немає.
Бельгійська поліція розшукує у тунелях брюссельського метро двох підозрюваних у стрілянині. Декілька станцій метро у Брюсселі, де розташовано багато установ Європейського Союзу та штаб-квартира НАТО, з міркувань безпеки закрили.
Про це повідомляє Reuters.
У середу, 5 лютого, камери спостереження зафіксували двох чоловіків, які заходять на станцію метро Clemenceau у центрі Брюсселя та відкривають стрілянину.
Постраждалих внаслідок інциденту немає.
У місцевій прокуратурі стверджують, що стрілянина немає ознак терористичного акту.
Телекомпанія VRT заявила, що стрілянина, ймовірно, була пов'язана з наркотиками, додавши, що стрільці цілилися в одну людину, але промахнулися.
Станція Clemenceau розташована неподалік від головного брюссельського залізничного вокзалу Midi, звідки прибувають поїзди Eurostar з Парижа та Лондона.
Нагадаємо, напередодні, 4 лютого, у школі в Ерберу сталася найстрашніша стрілянина в історії Швеції, внаслідок якої загинуло близько 10 людей.
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