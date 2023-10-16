Стрілянина у Брюсселі: жертви були вдягнені у шведські футболки — ЗМІ

У Брюсселі в результаті стрілянини біля площі Сентелетт загинули двоє людей. Стрілянину в столиці Бельгії влаштував невідомий 16 жовтня увечері.

Про це повідомила місцева поліція, передає ВВС.

Зловмисник втік з місця злочину і досі перебуває на волі. Викладені ймовірним нападником в інтернеті відео вказують на його причетність до "Ісламської держави".

Прокуратура вважає стрілянину в Брюселі терактом.

Імена жертв поки не повідомили, проте обидві жертви були вдягнені у шведські футболки напередодні відбіркового матчу Євро-2024, але невідомо, чи були там жертви під час матчу.

На опублікованому в соціальних мережах відео арабомовного чоловіка стверджується, що він здійснив напад "в ім'я Бога".

На фото чоловік, який, ймовірно, стріляв у Брюсселі. Інформацію перевіряє поліція Фото: Sudinfo

Чоловік на відео додав, що вбив трьох людей. Офіс федерального прокурора підтвердив, що бачив відео, але не може підтвердити його достовірність.

Зараз контент перевіряє поліція.

Тим часом з'являється дедалі більше розповідей постраждалих від нападу ХАМАСу в Ізраїлі. Май Хаят, яка працювала в барі на фестивалі біля кібуца Реім, поділилася своєю історією. На щастя, їй вдалося вижити.

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