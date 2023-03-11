Стрілянина у церкві Гамбурга: нападником виявився бізнес-тренер, що брав за послуги по 250 тис. євро – ЗМІ

Нападником, який 9 березня відкрив вогонь у молитовному будинку "Свідків Єгови" у Гамбурзі, виявився колишній прихожанин церкви та бізнес-тренер, який брав з клієнтів по 250 тис. євро на день.

Про це пише The Telegraph.

За даними правоохоронців, чоловік пішов з церковної спільноти близько 18 місяців тому через сварку з іншими членами церкви.

Журналісти видання The Telegraph ідентифікували нападника, як 35-річного Філіпа Фуса, позаштатного консультанта, чий бізнес-сайт описує його як експерта у фінансовому та енергетичному секторах.

Чоловік пропонував консультації за доволі високу ціну – 250 000 євро на день. Згідно з описом на сайті, пан Філіп Фус виріс у суто релігійній родині в Альпах, а згодом вивчав бізнес у Мюнхені.

Після нападу на церкву німецька влада виключила теракт або будь-який політичний мотив.

Також, за даними правоохоронців, чоловік законно володів зброєю від грудня 2022 року через членство в місцевому клубі зброї.

Вони також заявили, що у січні 2023 року міський орган за контролем зброєю отримав анонімне повідомлення про те, що пан Фус психічно неврівноважений і що він відчуває ненависть до "Свідків Єгови".

Але після перевірки виявилось, що чоловік зберігає свою зброю в сейфі відповідно до правил і не демонструє інших ознак нестабільності.

Тепер у Німеччині розробляють закон про обов'язковий психологічний тест для отримання ліцензії на зброю після цього випадку.

За словами влади Гамбурга, новостворена група спецназу, навчена боротися з нападниками зі зброєю, опинилася неподалік і змогла дістатися до місця події за лічені хвилини.

"Ми можемо подякувати поліції, що не загинуло набагато більше людей. Їм вдалося швидко відокремити нападника від його жертв і врятувати багато життів", – заявив міністр внутрішніх справ Гамбурга Енді Гроте

Стрілянина у залі "Свідків Єгови" у Гамбурзі

Ввечері 9 березня 35-річний чоловік влаштував стрілялнину у молитовному будинку "Свідків Єгови" у Гамбурзі – загинуло шість людей, серед яких одна вагітна жінка. Ще восьмеро людей отримали поранення. Нападник застрелився.

Речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що серед поранених у Гамбурзі є українська громадянка.

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