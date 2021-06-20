Стрілянина у Філадельфії: 3-річній дитині вистрілили у ногу, є двоє загиблих

Хлопчику кілька разів вистрілили в ногу.

Поліція розслідує потрійну стрілянину в Західній Філадельфії (штат Пенсильванія, США), в результаті якої загинули двоє чоловіків і одна дитина отримала поранення.

Про це пише 6abc News.

Стрілянина сталася 19 червня. Поліція ушпиталила трьох постраждалих до лікарні.

Двоє 23-річних чоловіків отримали поранення і померли від отриманих травм. Дитині, 3-річному хлопчикові, кілька разів вистрілили в ногу. За словами офіційних осіб, наразі дитина перебуває в стабільному стані.

"Я розмовляв з сусідами, вони спустошені. Деякі люди знають принаймні одного з постраждалих чоловіків, і вони говорили про те, що він хороша людина", - зазначив заступник комісара Департаменту поліції Філадельфії Бен Найш.

Поки нікого не заарештували. Встановлюють деталі події.

Нагадаємо, що відомо про 19-річного юнака, підозрюваного у масовій стрілянині в США. За півтори години молодик влаштував вісім стрілянин, вбивши водія вантажівки і поранивши 12 людей.

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