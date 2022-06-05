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Стрілянина у Філадельфії: троє жертв та 14 поранених

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Стрілянина у Філадельфії: троє жертв та 14 поранених

Фото: Associated Press

Кілька людей відкрили стрільбу по натовпу на одній з вулиць міста.

У ніч проти неділі в місті Філадельфія, штат Пенсільванія, сталася стрілянина. Щонайменше три людини загинули, ще 14 зазнали поранень.

Про це повідомляє канал ABC.  

За словами представника поліції, кілька людей відкрили стрільбу по натовпу на одній з вулиць міста.

В одного з нападників поцілів поліцейський, але невідомо, чи зачепив його пострілом. Злочинець кинув зброю і втік. Інші стрільці також втекли з місця події.

Нагадаємо, герцогиня Меган приїхала до школи в Техасі, щоб вшанувати загиблих дітей.

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