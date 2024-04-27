Стрілянина у Гельсінкі: фінського депутата затримали у нічному клубі

Поліція Гельсінкі в суботу, 27 квітня, повідомила, що заарештувала депутата від партії "Справжні фіни" Тімо Ворнанена, якого підозрюють у стрілянині в нічному клубі. Інцидент, який розслідує поліція, стався о 4 годині ранку п'ятниці в нічному клубі Ihku в центрі фінської столиці.

Про це пише Yle.

Хоча поліція не назвала ім'я Ворнанена у своїй заяві, подані подробиці збігаються з раніше відомими подробицями справи, які з'явилися у фінських ЗМІ 26 квітня.

За даними поліції, Ворнанен посварився з компанією відвідувачів нічного клубу. Після сварки всередині клубу чоловіки вийшли на вулицю, де Ворнанен дістав малокаліберну вогнепальну зброю, направив ствол пістолета на присутніх, а потім вистрілив у землю. У поліції заявили, що мають записи з камер відеоспостереження, які зафіксували обставини інциденту.

Ворнанен, депутат першого терміну від міста Йоенсуу, пропрацював у поліції понад два десятиліття, перш ніж був обраний до законодавчого органу. Глава департаменту поліції Східної Фінляндії Самппа Холопайнен заявив, що не може підтвердити, чи повернув Ворнанен свою табельну зброю після звільнення з поліції.

Голова партії "Справжні фіни" Ріїкка Пурра заявила, що деталі, розкриті поліцією, "надзвичайно серйозні", і що парламентська фракція та керівництво партії вдадуться до "відповідних дій". За її словами дії депутата були ще серйознішими, враховуючи його досвід роботи у правоохоронних органах.

Головний слідчий Юкка Ларкіо повідомив, що, оскільки внаслідок стрілянини ніхто не постраждав, інцидент кваліфікували як спробу нападу за обтяжливих обставин та злочин із застосуванням вогнепальної зброї.

Наразі поліція не вимагає арешту Ворнанена. Після завершення попереднього розслідування він, ймовірно, буде звільнений.

Нагадаємо, У Києві конфлікт на дорозі переріс у стрілянину. Порушника затримали, а постраждалого доправили до лікарні.

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