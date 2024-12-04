Стрілянина у Нью-Йорку: на Мангеттені вбито гендиректора однієї з найбільших компаній США

Поліція Нью-Йорка повідомила, що в середу, 4 грудня, в середмісті Нью-Йорка невідома особа застрелила генерального директора найбільшої американської страхової компанії UnitedHealthcare.

Про це повідомив телеканал CNN.

50-річний Браян Томпсон був вбитий просто посеред вулиці на Мангеттені, коли він ішов у напрямку готелю Hilton, де мав брати участь у щорічній конференції інвесторів UnitedHealthcare.

За інформацією репортерів, стрілок досі не затриманий. Після нападу він утік, ймовірно, в напрямку Центрального парку. Наразі правоохоронці прочісують район.

Слідство встановило, що нападник у масці близько 10 хвилин чекав на появу своєї жертви на вулиці. Коли він побачив Томпсона, то почав стріляти в його бік з відстані близько шести метрів. Кілька пострілів виявилися влучними.

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Телеканал зазначає, що гендиректор UnitedHealthcare дістав вогнепальне поранення у груди і був госпіталізований у критичному стані до лікарні Mount Sinai West. Але пізніше представник медичного закладу повідомив, що Браян Томпсон помер від отриманих поранень.

Слідство вважає, що це був цілеспрямований напад та умисне вбивство. Але поки що поліція нікого не заарештувала і навіть не повідомляла про підозрюваних. Слідство триває.

Томпсона було призначено генеральним директором UnitedHealthcare у квітні 2021 року.

UnitedHealthcare займається медичним страхуванням і є частиною UnitedHealth Group, найбільшої страхової компанії Америки, однієї з найбільших компаній США та четвертою за розміром виторгу компанією в щорічному рейтингу Fortune 500.

Нагадаємо, в Києві в готелі Sky Loft сталася бійка та смертельна стрілянина. Одна людина загинула, а двоє були поранені. Чоловік, який стріляв, є військовим, який тогоріч зазнав поранення на фронті.

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