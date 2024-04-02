Стрілянина у початковій школі Фінляндії – нападником виявилася дитина, є жертва (подробиці)

У Фінляндії сталася стрілянина у початковій школі – є жертва та поранені.

У Фінляндії, у місті Вантаа, вранці 2 квітня сталася стрілянина у початковій школі – одна дитина загинула, ще двоє зазнали важких поранень. Усім трьом – жертві та постраждалим – було по 12 років. Підозрюваного, якому теж 12 років, затримали.

Про це пише The Washington Post.

За даними поліції, 12-річний хлопець застрелив однокласника та тяжко поранив двох інших дітей. Коли його затримали, він був зі зброєю, яка, ймовірно, належить його близькому родичу. Хлопець втік з місця злочину, щойно прибула поліція, однак зрештою його затримали в північному районі Сілтамакі столиці Гельсінкі.

Влада підтвердила, що злочин є вбивством і замахом на вбивство "через певну ступінь планування". Але оскільки підозрюваному 12 років, він не несе кримінальної відповідальності.

Керівник розслідування Марко Сяркка заявив, що сьогодні поліція опитає 12-річного підозрюваного, перш ніж його передадуть соціальним службам.

Як пише The Washington Post, шкільна стрілянина є незвичайним явищем у Фінляндії – за останні 35 років було лише чотири випадки.

Так, 1989 року в Раумі на південному заході Фінляндії однокурсник убив двох 14-річних підлітків. Найбільш смертоносна стрілянина в школі країни сталася 2008 року, коли 22-річний хлопець застрелив 10 людей, перш ніж вбити себе.

Інцидент 2008 року став причиною посилення законів про зброю. У Фінляндії, де проживає близько 5,5 млн людей, офіційний дозвіл на зброю мають 430 000 тисяч. У країні немає обмежень щодо кількості зброї, якою можна володіти. Міністерство внутрішніх справ каже, що в обігу перебуває понад 1,5 мільйона одиниць зброї.

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