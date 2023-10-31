Стрілянина у штаті Мен: історія загиблого глухого батька 4 дітей із вадами слуху

Через вади слуху чоловік не почув постріли і загинув разом з трьома іншими людьми.

Під час стрілянини у штаті Мен (США) загинув Джош Сіл, який не зміг почути постріли через вади слуху. 36-річний батько чотирьох також глухих дітей був смертельно поранений у Льюїстоні 26 жовтня.

Про це повідомляє AP News.

Більшість тих, хто вижив під час масової стрілянини у боулінгу та барі штату Мен, намагалися втекти, коли почули стрілянину. Однак Сіл не і почув пострілів через вади слуху і був смертельно поранений разом із трьома іншими глухими людьми у Льюїстоні.

Також читайте У Флориді влаштували стрілянину під час святкування Геловіну: є жертви

Сіл був перекладачем американської жестової мови та під час пандемії коронавірусу перекладав щоденні брифінги про COVID-19 у штаті Мен.

36-річний батько чотирьох глухих дітей був директором служби перекладу в Pine Tree Society – організації, яка допомагає людям з обмеженими можливостями, та засновником табору для глухих дітей і підлітків. Вдова Сіла розповіла, що чоловік був небайдужим, енергійним, комунікабельним батьком, який дуже любив своїх дітей.

"Я хочу, щоб світ пам’ятав його та його пристрасть, його любов, його терпіння, його доброту, його мотивацію, його завзяття до життя, його здатність доводити справу до кінця та його гумор", – розповіла Елізабет Сіл, яка також має вади слуху.

Що відомо про жертву стрілянини – Джоша Сіла

Джош мав традицію будити доньку словами "Доброго ранку, сонечко", перш ніж підіймати решту дітей і готувати їх до школи.

Батько чотирьох дітей – 12-річного Джейсона, 9-річної Сефіни, 6-річного Джаррода і 3-річного Джекстона – постійно кудись возив свою сім’ю. За словами Елізабет, рідко траплялося, щоб у сім’ї не було чогось запланованого на вихідні, наприклад, кемпінгу чи катання на снігоходах.

"Ніколи не було нудної, тихої хвилини. Я насправді дуже щаслива, тому що у мене є стільки чудових спогадів про все, що ми робили разом", – зазначила вдова Джоша.

Дружина загиблого Джоша Сіла Елізабет / Скриншот

Роботодавець чоловіка Pine Tree Society опублікував заяву про те, що Сіл створив міцну спадщину завдяки своєму Pine Tree Camp Dirigo Experience для глухої молоді.

"Він зробив спілкування та розуміння можливим у незліченних ситуаціях як перекладач, наставник і невтомний захисник", – заявили в організації.

"У Джоша завжди були ідеї. Він був великим планувальником, мрійником, мислителем. Він завжди планував щось наступне", – розповіла дружина вбитого, додавши – щоразу, коли Джош думав про якийсь проєкт, вона підбадьорювала його і казала йому "здійснити це".

Стрілянина у штаті Мен: що сталося в день трагедії

Елізабет провела вечір 26 жовтня, намагаючись отримати відповіді, і знаючи, що її чоловік і друзі були на турнірі гри корнхол. Подруга розповіла жінці про стрілянину, а пізніше люди з вадами слуху, які вижили, розповідали, що відчували вибухи, тому розуміли, що щось не так. Один із цих людей прикинувся мертвим на підлозі та відчував кожен постріл.

За словами жінки, серед дев'яти присутніх глухих четверо загинули і четверо отримали поранення. Тільки одна людина була без ушкоджень.

Лише опівдні, через кілька годин після вбивства, Елізабет дізналася про загибель Джоша. Двоє старших дітей побачили вираз її обличчя та одразу зрозуміли, що сталося.

"У той момент ми просто випустили все це. Ми міцно тримали один одного", – поділилася жінка.

За її словами, завершення пошуків стрільця дозволило розпочати процес зцілення. Також цього тижня діти повертаються до шкіл після скасування заборони на перебування вдома. А Елізабет готується прийняти тіло свого чоловіка від судово-медичного експерта.

"Я все ще відчуваю, що я чекаю, щоб прокинутися від поганого сну, і він буде поруч. Мені здається, що коли я побачу його тіло, воно здасться мені справжнім. І я зможу закрити це все, щоб рухатися вперед і далі", – розповіла вдова.

У понеділок сестра Джоша Сила народила доньку. Жінка назвали дівчинку Олівія Джошуа Скай.

"Моя невістка сказала мені, коли вона тримала цю дитину, вона просто відчула Джоша поруч із собою, і це заспокоїло її серце, тому що він був там духом. І я тримала дитину, і я теж це відчувала", – поділилася дружина Джоша.

Нагадаємо, в ніч проти 26 жовтня колишній військовий резервіст Роберт Кард влаштував масову стрілянину у боулінгу та ресторані штату Мен. Внаслідок атаки загинули щонайменше 22 людини, поранено від 50 до 60 осіб.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Розстрілював в барі і боулінгу! В США резервіст вбив десятки людей

Стрільця кілька днів шукали правоохоронці і 28 жовтня знайшли його тіло: чоловік помер від завданого собі вогнепального поранення.

Читайте також: