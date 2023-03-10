Стрілянина у залі “Свідків Єгови” у Гамбурзі: серед поранених є українка

Внаслідок стрілянини, яку ввечері 9 березня влаштував у молитовному будинку “Свідків Єгови” у Гамбурзі 35-річний чоловік, загинуло шість людей, серед яких одна вагітна жінка. Ще восьмеро людей отримали поранення. Стрілець, який був озброєний пістолетом, застрелився.

Як повідомив в коментарі “Європейській правді” речник МЗС України Олег Ніколенко, серед поранених у Гамбурзі є українська громадянка.

За його словами, українці надається необхідна медична допомога, загроз її життю немає. Український консул у Гамбурзі має намір провідати постраждалу в лікарні.

Ніколенко додав, що Генеральне консульство України в Гамбурзі також встановлює зв’язок із рідними пораненої українки та співпрацює з німецькими правоохоронцями щодо розслідування цього злочину.

Тим часом у п’ятницю, 10 березня, у Гамбурзі відбулася пресконференція, на якій повідомили додаткові подробиці стрілянини.

Як передає Norddeutscher Rundfunk, ймовірним злочинцем був 35-річний місцевий мешканець Філіп Ф. Він був колишнім членом гамбурзької громади "Свідків Єгови" і залишив її добровільно півтора року тому, але, очевидно, не в добрих стосунках.

Чоловік був спортивним стрільцем і мав дозвіл на володіння зброєю від грудня 2022 року, повідомив начальник поліції Ральф Мартін Майєр. Він законно володів напівавтоматичним пістолетом, який став знаряддям вбивства.

У поліції повідомили, що достовірної інформації про мотиви злочину немає. Слідчі просять не поширювати чуток.

Як відомо, “Свідки Єгови” — релігійна спільнота зі своїм тлумаченням Біблії, учасники якої повинні підкорятися суворим нормам. Послідовники вірять в Єгову як у “Всемогутнього Бога і Творця”. Вони переконані, що “кінець світу” уже близько і що вони будуть врятовані як “обрана церква”.

“Свідки Єгови” налічують близько восьми мільйонів членів у всьому світі. "Всесвітня штаб-квартира" релігійної організації розташована в Нью-Йорку. Німецька громада налічує близько 200 тисяч членів і є однією з найбільших у Європі.

Нагадаємо, раніше в університеті американського містечка Іст-Лансінг штату Мічиган сталася стрілянина. Через дії озброєного чоловіка загинули троє студентів, поранені - п'ятеро.

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