Стрілянина у залі "Свідків Єгови" в Гамбурзі: нападник колись був членом громади

Підозрюваний не був відомий владі як екстреміст. Ймовірно, нападник був один.

Чоловік, який у Гамбурзі 9 березня влаштував стрілянину на заході "Свідків Єгови", колись сам належав до цієї релігійної громади.

Про це повідомляє Spiegel.

За інформацією видання, підозрюваний у стрілянині є колишнім членом громади "Свідків Єгови" віком від 30 до 40 років.

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Також повідомляється, що вогонь нападник відкрив із пістолета. Наразі не відомо, чи володів чоловік зброєю на законних підставах.

До цього інциденту підозрюваний не був відомий владі як екстреміст.

За інформацією видання, у день стрілянини нападник силою проник до будівлі "Свідків Єгови", де відбувалося богослужіння за участю до 50 людей. Там чоловік і влаштував стрілянину.

Влада кваліфікує скоєне як умисне вбивство. Окрім того, правоохоронці припускають, що нападник був один.

На смертельну стрілянину відреагував німецький канцлер Олаф Шольц. Він назвав це жорстоким актом насильства.

"Кілька членів "Церкви Єгови" стали жертвами жорстокого акту насильства минулої ночі. Мої думки з ними та їхніми сім'ями. І з силами безпеки, які виконували нелегку місію", – написав Шольц у Мережі.

Нагадаємо, ввечері 9 березня у Гамбурзі невідомий чи кілька невідомих відкрили вогонь у залі "Свідків Єгови". Внаслідок нападу є жертви та десятки поранених.

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