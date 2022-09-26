Стрілянина в іжевській школі: нападник вбив щонайменше 9 людей, серед них - 5 дітей: фото, відео

Внаслідок стрілянини в іжевській школі, що в РФ, загинули щонайменше 9 людей, серед них 5 – діти.

Ще щонайменше 20 людей постраждали.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Кількість загиблих під час нападу на школу в Іжевську збільшилася до 9 осіб. Серед них п'ять дітей віком від 8 до 15 років. За даними МВС, 20 людей постраждали", - йдеться у повідомленні.

Також ЗМІ опублікували фото стрілка, який після нападу на школу вчинив самогубство – застрелившись в одному з кабінетів.

фото / Baza

Нагадаємо, сьогодні, 26 вересня, озброєний чоловік у чорному одязі проник до школи №88 в російському місті Іжевськ, де відкрив смертельну стрілянину, після чого наклав на себе руки. Мотиви нападника наразі невідомі.

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