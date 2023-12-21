Стрілянина в Карловому університеті: стало відомо ім'я вбивці 15 людей та нові подробиці

В центрі Праги в будівлі філософського факультету Карлового університету сталася стрілянина. Чеським журналістам вдалося установити особу ймовірно вбивці 15 людей.

Інформація про це почала з’являтися в телеграм-каналах.

Як зазначається, ймовірним стрільцем може бути Давид Козак. В російськомовному каналі в месенджері автор готувався до шутінгу. Його прізвище та ім’я по батькові збігаються з передбачуваним стрільцем в Празі.

В месенджері журналісти виявили канал David Kozák - він був створений 9 грудня. Автор в ньому розповідає, що планує зайнятися “скулшутінгом”, а “надихається” він стрілками, які влаштовували масові вбивства в школах.

"Я хочу зробити скулшутинг і, можливо, суїцид... Цей канал - щоденник, де я буду розповідати про своє життя до стрілянини", - писам ймовірний празький стрілець ще 10 грудня.

Своє останнє повідомлення в каналі він опублікував 19 грудня. В ньому він скаржиться на дзвін у вухах і бажання “вирвати їх”.

Нагадаємо, що на кадрах з місця події було видно людей, які вибігають з будівлі факультету, оточеного поліцейськими.

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