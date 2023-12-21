Стрілянина в Карловому університеті в центрі Праги: поліція повідомила про загиблих і десятки поранених (фото)

За попередніми даними, кілька людей загинули і десятки зазнали поранень. Точна кількість наразі невідома. На місці працюють усі екстрені служби, зокрема спецназ поліції.

В центрі Праги, на площі Яна Палаха, сталася стрілянина в будівлі філософського факультету Карлового університету. Поліція повідомила, що стрільця ліквідовано. Також є інформація про кількох загиблих і десятки поранених. Наразі людей з будівлі евакуювали.

Про це йдеться у повідомленнях цілодобового румунського інформаційного телеканалу digi24 та ВВС.

Згідно з повідомленнями, стрілець використав довгоствольну зброю з оптичним прицілом.

Стрілянина в університеті в центрі Праги / Фото: Profimedia Images Atac

На кадрах з місця події було видно людей, які вибігають з будівлі факультету, оточеного поліцейськими.

В центрі Праги, на площі Яна Палаха, сталася стрілянина

Що кажуть свідки з місця події

Містянин Тарг Пейшенс, який проживає в будинку неподалік місця події, розповів ЗМІ, що чув "багато пострілів".

"Я виглянув зі свого балкона і побачив, як прибула поліція. Декільком поліцейським було важко зупинити людей, які йшли до місця події", – розповів він.

З’явилися також фотографії з місця події, на яких видно людей, які чіпляються за зовнішню стіну будівлі університету.

Медики повідомили, що на місце виїхала значна кількість їхніх бригад, а також спецавто, які використовують у разі масової небезпеки.

В центрі Праги сталася стрілянина / Фото: digi24

"На місці, ймовірно, перебувають більше постраждалих осіб. Про тип поранень і кількість поранених наразі немає інформації", – додали рятувальники.

О 16:00 поліція повідомила, що ліквідувала стрільця. На місце прямують міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан і голова чеського уряду Петр Фіала.

Стрілянина в Карловому університеті

Прилегла до вузу територія оточена. Поліція закликала громадян не затримуватися в цій локації та не виходити з будинків.

Мер Праги Богуслав Свобода прокоментував стрілянину в Карловому університеті.

"Я шокований тим, що сталося на філософському факультеті у Празі. Будь ласка, будьте обережні. Ми повідомимо вас, щойно дізнаємося більше подробиць", – заявив він.

Нагадаємо, напередодні у США учень влаштував стрілянину з пістолета, який йому подарував батько.

Підлітка, який два роки тому застрелив чотирьох учнів у своїй середній школі, засудили до довічного ув'язнення без умовно-дострокового звільнення.

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