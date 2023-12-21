Стрілянина в Карловому університеті в центрі Праги: поліція повідомила про загиблих і десятки поранених (фото)

За попередніми даними, кілька людей загинули і десятки зазнали поранень. Точна кількість наразі невідома. На місці працюють усі екстрені служби, зокрема спецназ поліції.
В центрі Праги, на площі Яна Палаха, сталася стрілянина в будівлі філософського факультету Карлового університету. Поліція повідомила, що стрільця ліквідовано. Також є інформація про кількох загиблих і десятки поранених. Наразі людей з будівлі евакуювали.
Про це йдеться у повідомленнях цілодобового румунського інформаційного телеканалу digi24 та ВВС.
Згідно з повідомленнями, стрілець використав довгоствольну зброю з оптичним прицілом.
На кадрах з місця події було видно людей, які вибігають з будівлі факультету, оточеного поліцейськими.
Що кажуть свідки з місця події
Містянин Тарг Пейшенс, який проживає в будинку неподалік місця події, розповів ЗМІ, що чув "багато пострілів".
"Я виглянув зі свого балкона і побачив, як прибула поліція. Декільком поліцейським було важко зупинити людей, які йшли до місця події", – розповів він.
З’явилися також фотографії з місця події, на яких видно людей, які чіпляються за зовнішню стіну будівлі університету.
Медики повідомили, що на місце виїхала значна кількість їхніх бригад, а також спецавто, які використовують у разі масової небезпеки.
"На місці, ймовірно, перебувають більше постраждалих осіб. Про тип поранень і кількість поранених наразі немає інформації", – додали рятувальники.
О 16:00 поліція повідомила, що ліквідувала стрільця. На місце прямують міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан і голова чеського уряду Петр Фіала.
Прилегла до вузу територія оточена. Поліція закликала громадян не затримуватися в цій локації та не виходити з будинків.
Мер Праги Богуслав Свобода прокоментував стрілянину в Карловому університеті.
"Я шокований тим, що сталося на філософському факультеті у Празі. Будь ласка, будьте обережні. Ми повідомимо вас, щойно дізнаємося більше подробиць", – заявив він.
Нагадаємо, напередодні у США учень влаштував стрілянину з пістолета, який йому подарував батько.
Підлітка, який два роки тому застрелив чотирьох учнів у своїй середній школі, засудили до довічного ув'язнення без умовно-дострокового звільнення.
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