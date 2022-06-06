Стрілянина в Нігерії: внаслідок нападу на церкву загинули щонайменше 50 людей

Стрілянина в Нігерії: внаслідок нападу на церкву загинули щонайменше 50 людей

Під час недільної меси бойовики увірвалися в католицьку церкву Святого Франциска.

На південному заході Нігерії під час меси в неділю озброєні люди напали на католицьку церкву, убивши щонайменше 50 людей, включаючи жінок і дітей.

Про це повідомляє Reuters.

Нападники стріляли в людей за межами та всередині будівлі церкви.

Особу та мотиви нападників одразу встановити не вдалося. Правоохоронці розслідують причину нападу.

Губернатор штату, який відвідав місце нападу і постраждалих в лікарні, назвав недільний інцидент "великою бійнею", повторення якої не можна допустити.

"Це так сумно, що під час Святої Меси невідомі озброєні люди напали на католицьку церкву Святого Франциска... в результаті чого багато людей були вбиті і отримали поранення, а церква піддалася насильству", - заявив представник католицької церкви в Нігерії преподобний Августин Ікву.

Він також зазначив, що єпископ і священики з парафії пережили напад цілими і неушкодженими.

Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі засудив напад, назвавши його "огидним", а Ватикан заявив, що Папа Франциск молиться за жертв, які "болісно постраждали в момент богослужіння".

Нігерія бореться з ісламістським повстанським рухом на північному сході і озброєними бандами, які здійснюють напади і викрадення людей з метою отримання викупу, в основному на північному заході країни. Але на південному заході такі атаки трапляються рідко.

Нагадаємо, у Нігерії студентку забили камінням і спалили за "богохульство".

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