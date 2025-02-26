Стрілянина в Німеччині: справа про вбивство ексемпіона Європи з боксу отримала продовження

Біля будівлі окружного суду у німецькому місті Білефельд у середу, 26 лютого, пролунала серія пострілів. За попередньою інформацією, двоє людей отримали вогнепальні поранення.

Про це пише Deutsche Welle.

"Біля будівлі суду у північно-західному німецькому місті Білефельд пролунали три постріли. Двоє людей отримали поранення, один з них у критичному стані. Один підозрюваний заарештований", – йдеться у публікації.

За інформацією журналістів, об'єктами нападу стали родичі одного з обвинувачених у вбивстві ексемпіона Європи з боксу Бесара Німані косовсько-албанського походження. Стрілянина сталася невдовзі після закінчення судового засідання у справі Німані.

Джерела у поліції повідомили журналістам, що головна версія слідства – умисний напад на людей, пов'язаних зі справою Німані.

Бесар Німані був убитий у березні 2024 року, коли він виходив із перукарні у центрі Білефельда, де прожив 30 років. Двоє чоловіків звинувачуються в тому, що вони здійснили 16 пострілів у боксера, внаслідок чого він помер від отриманих поранень.

Судовий процес відбувається в умовах підвищеної безпеки. Будівлю суду охороняє поліція, а всі відвідувачі, у тому числі учасники процесу та журналісти, піддаються огляду перед входом.

Нагадаємо, внаслідок навмисного наїзду автомобіля на людей, які зібралися в Мюнхені на профспілковий мітинг близько 11 ранку в четвер, 13 лютого, постраждали щонайменше 28 людей. Серед потерпілих є діти.

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