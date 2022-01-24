Стрілянина в німецькому університеті: помер один з поранених

Стрілянина в німецькому університеті: помер один з поранених

Зловмисником є 18-річний студент. Хлопець про свій намір здійснити напад повідомив у WhatsApp.

У найстаршому університеті Німеччини, що у місті Гейдельберг хлопець відкрив вогонь у лекційній залі. Там перебувало близько 30 людей.

Про це інформує Spiegel.

Він поранив чотирьох людей, а потім втік і вкоротив собі віку. Одна із жертв згодом померла у лікарні. У поліції повідомили, що нападник був студентом, він мав кілька одиниць вогнепальної зброї.

На місці злочину наразі працюють правоохоронці. У поліції кажуть, що спільників у стрільця, найімовірніше, не було. Його мотиви розслідують.

Зловмисником є 18-річний студент. Кажуть, що він вивчав біологічні науки. Хлопець повідомив про свій намір здійснити напад у WhatsApp. За даними поліції, юнак написав безпосередньо перед злочином, "що тепер люди повинні бути покарані". Також нібито він висловив побажання бути похованим у морі.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську студент побив та стріляв у батька дівчини, бо той забороняв їм зустрічатися.

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