Стрілянина в Парижі: зросла кількість загиблих, з’явилися нові деталі

Стрілець вже був відомий поліції за дві спроби вбивства.

Внаслідок стрілянини в курдському культурному центрі та перукарні в центрі Парижа 23 грудня загинула вже третя людина, мета зловмисника наразі не відома.

Про це повідомляють AFP та BBC.

Про збільшення кількості жертв поінформувала паризька прокуратура.

"Троє загиблих, одна людина в реанімації і двоє людей з важкими травмами", – сказали у відомстві.

Прокуратура також заявила, що відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства.

Нагадаємо, озброєний чоловік влаштував стрілянину в центрі Парижа неподалік від вокзалу Gare de l'Est біля курдського культурного центру та перукарні. Поліція швидко та без спротиву затримала 69-річного підозрюваного разом зі зброєю.

Наразі немає даних про мотиви чи мету стрілянини. Проте за даними ЗМІ, підозрюваним є громадянин Франції, відомий поліції за дві спроби вбивства.

Свідок стрілянини розповіла, що чула сім чи вісім черг. Інший очевидець розповів, що вулиця зараз заповнена екстреними службами, тож довелося очікувати, коли з’явиться можливість звідти виїхати.

Щодо стану постраждалих, то всі поранені перебувають у важкому стані через серйозні поранення.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що прямує до Парижа, щоб відвідати місце "драматичної стрілянини", додавши, що його думки перебувають із друзями та родиною жертв.

Нагадаємо, в Торонто вісьмом дівчатам-підліткам висунули звинувачення у вбивстві за те, що ті завдали смертельного ножового поранення 59-річному чоловікові.

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