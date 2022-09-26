Стрілянина в школі Іжевська: кількість жертв зросла до 15, серед них – 11 дітей

Слідчий комітет Росії повідомив, що кількість жертв внаслідок стрілянини у школі №88 в Іжевську зросла до 15. Серед загиблих 11 осіб – школярі, решта – дорослі.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Також повідомляється, що поранення отримали 24 людини, серед них – 22 учні та 2 дорослих. Розслідування кримінальної справи триває.

Нагадаємо, сьогодні, 26 вересня, озброєний чоловік у чорному одязі проник до школи №88 в російському місті Іжевськ, де відкрив стрілянину з двох пістолетів, внаслідок чого загинули учні та дорослі. Після скоєного нападник застрелився в одному з кабінетів навчального закладу.

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