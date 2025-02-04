Стрілянина в школі: щонайменше п'ятеро людей поранені, жертв може виявитись більше 

Шведські ЗМІ пишуть про кількох вбитих на значно більшу кількість поранених, але поліція поки що не підтверджує інформацію.

Внаслідок нападу на школу для дорослих у Швеції у вівторок, 4 лютого, п'ятеро людей отримали вогнепальні поранення. Поки що невідомо, в якому стані перебувають поранені.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву шведської поліції.

"Наразі це розглядається як замах на вбивство, підпал та тяжкий злочин із застосуванням зброї", — йдеться у заяві поліції.

Видання зазначає, що стрілянина відбулася в місті Еребру, приблизно за 200 км на захід від столиці Стокгольма. Об'єктом нападу стала школа для дорослих "Рисберзька", яка розташована на території одного кампусу разом з дитячими школами.

За інформацією поліції, серед поранених немає правоохоронців. На місце інциденту крім поліції були викликані бригади швидкої допомоги та пожежної служби.

"Ми прийняли чотирьох пацієнтів, але нічого не можемо сказати про стан постраждалих. Вони були госпіталізовані до відділення невідкладної допомоги університетської лікарні Еребру", – повідомив журналістам представник місцевої влади.

Поліція нічого не повідомила про нападника чи нападників, але зауважила, що учнів силою утримували в приміщенні школи.

"Інформація про жорстокий напад в Еребру вкрай серйозна. Уряд перебуває у тісному контакті з поліцією та уважно стежить за розвитком подій", – заявив міністр юстиції Швеції Гуннар Штроммер.

Швеція бореться з хвилею перестрілок і вибухів, викликаних збільшенням злочинності через діяльність банд. За даними Шведської національної ради щодо запобігання злочинності, у семи випадках смертельного насильства у школах з 2010 по 2022 рік загинуло десять осіб. В одному з найгучніших злочинів такого роду за останнє десятиліття 21-річний нападник у масці, керований расистськими мотивами, вбив помічника вчителя та хлопчика та поранив ще двох осіб.

За інформацією SVT, внаслідок стрілянини в школі в Еребру, кілька людей загинули, ще близько 15 людей отримали поранення. Проте наразі поліція не підтверджує ці цифри.

"Було виявлено кілька поранених з вогнепальними пораненнями, і ми підозрюємо, що один з них може бути злочинцем", – заявив начальник поліції округу Еребру Роберто Ейд Форест.

Нагадаємо, у Києві водій авто вистрелив кур'єру в голову через конфлікт на дорозі. У Мережі з'явилося відео інциденту.

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