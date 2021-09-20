Стрілянина в університеті Пермі: з'явилося фото з аудиторії, в якій забарикадувалися студенти

Студенти забарикадувалися в пермському університеті через стрілянину.
У понеділок, 20 вересня, в Пермському державному університеті, що в РФ, сталася стрілянина. За попередньою інформацією, 8 людей загинуло, близько 20 постраждали. Точні деталі інциденту встановлюються.
Про це повідомляють росЗМІ.
За попередньою інформацією, як пише 360 tv, на момент стрілянини в університеті було близько трьох тисяч студентів. Як йдеться в повідомленнях російських ЗМІ, діти забарикадувалися в аудиторіях, деякі вистрибували із вікон, водночас у деяких аудиторіях викладачі нібито продовжували проводити лекції.
У Мережі тим часом вже публікують фото того, як студенти забарикадувались в аудиторіях.
А от один із викладачів кафедри журналістики на своїй сторінці у соцмережі опублікував пост із аудиторії, написавши, що у нього і його студентів "все гаразд, вони сидять у зачиненій аудиторії і чекають, коли все закінчиться".
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