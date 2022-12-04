Стриманість у коштах і вихвалання окупантів: як Кремль наказав росіянам святкувати Новий рік

У святкових заходам для дорослих Кремль наказав до "стриманості у витратах", а дітям промиватимуть мізки гаслами про патріотизм окупантів

У Росії цьогоріч путінський режим наказав місцевій владі зекономити на святкуваннях Нового року, але наголошувати на "героїзмі" окупантів.

Про це пише російське видання "РБК".

Під час організації дитячих ялинок Кремль "рекомендує" зберегти традиційний формат, а будь-які обмеження визнаються "вкрай небажаними". Під час дитячих свят путінський режим наказав зомбувати мізки маленьких росіян, згадуючи "героїзм захисників Вітчизни" (тобто окупантів, воєнних злочинців на території України. – Ред.)

У святкових заходам для дорослих Кремль наказав до "стриманості у витратах". Регіонам та муніципалітетам пропонують вітати із Новим роком сім'ї окупантів з дітьми; збирати та надсилати вітальні листівки загарбникам від імені їхніх сімей; привітати поранених російських військових у шпиталях.

На новорічних ярмарках росіяни будуть збирати та відправляти подарунки окупантам.

У традиціях Радянського Союзу, Кремль доручає сформувати агітбригади (включаючи Дідів Морозів та Снігуроньок), щоб привітати російських окупантів на території України "в підшефних військових частинах". У самих частинах російська влада радить встановити новорічні ялинки з іграшками "у вигляді побажань від дітей", а також іграшками, які діти зробили своїми руками.

Для участі у концертах чи новоріних телепрограмах Путін наказав підтримати артистів так званої "патріотичної спрямованості" – тобто тих, хо відкрито підтримах агресію РФ проти України.

До списку потрапили такі виконавці та гурти як: "Місто 312", Поліна Гагаріна, Олег та Родіон Газманови, Вікторія Дейнеко, Лариса Доліна, Ярослав Дронов (Shaman), співачка Зара, гурт "Земляни", Григорій Лепс, Денис Майданов, Олександр Маршал, Стас П'єха, Микола Расторгуєв, Олександр Ф. Скляр, Гарік Сукачов, Вадим Самойлов, Світлана Сурганова, Юлія Чичеріна, Uma2rmaH.

Раніше повідомлялося, що 74% росіян висловилися за продовження війни РФ проти України.

Росіян готують до "колективної відповідальності"

Нагадаємо, що відомі російські пропагандистки Ольга Скабєєва і Маргарита Симоньян лякали росіян тим, що в разі поразки окупантів у війні всім жителям РФ загрожує Гаазький трибунал.

Російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський пояснив, що пропагандисти РФ - у паніці. Навіть представник так званого "фашистського табору", пропагандист Захар Прилєпін виступив за переговори з Україною.

Водночас, у Мережі звернули увагу, що на росТБ стали обговорювати нову потенційну жертву агресії - Казахстан. Пропагандисти РФ заявили, що у цій країні можуть початися "нацистські процеси".

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