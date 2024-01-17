"Стримати Путіна після захоплення України буде набагато дорожче": у Польщі заявили про необхідність допомоги ЗСУ

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив про плани країни щодо виготовлення боєприпасів для України.

Новий уряд Польщі шукає шляхи розширення виробництва боєприпасів і військового обладнання, оскільки працює над новим пакетом допомоги для України.

Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський у Давосі 17 січня, передає Reuters.

Сікорський засвідчив свій намір відновити зв’язки на міцнішій основі, відвідавши Україну в грудні 2023-го, невдовзі після його призначення до нового уряду, який оголосив про новий пакет допомоги для Києва.

"Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, новими очима", — сказав Сікорський журналісту Reuters під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За його словами, наразі тривають перемовини в країні щодо виробництва боєприпасів і обладнання.

Хоча Варшава надала Києву військову та фінансову допомогу після вторгнення Росії, попередній уряд націоналістичної партії "Право і справедливість" (PiS) наприкінці 2023 року заявив, що здійснює передавання зброї лише за попередньо погодженими угодами.

Водночас Сікорський наголосив, що Варшава шукає способи виробляти більше боєприпасів і військової техніки, щоб мати можливість надіслати її Києву.

"Ми думаємо та повідомляємо нашим союзникам, що вартість стримування пана Путіна після того, як він завоює Україну, буде набагато більшою, ніж вартість забезпечення України для ефективного захисту від його акту агресії", — сказав він.

Інші заяви Сікорського

Сікорський також привітав угоду, згідно з якою польські автоперевізники погодилися призупинити свої протести, закликаючи ЄС відновити систему, від якої він відмовився після вторгнення Росії, але яка, на думку польських перевізників, створила нечесну конкуренцію.

Сікорський визнав, що Україна та Польща, яка є членом ЄС і НАТО, повинні продовжувати роботу над вирішенням викликів.

"Польща не повинна бути країною, яка несе більшу частину вартості солідарності з Україною від імені всього Європейського Союзу... ціна неминуча, ми це приймаємо, але її слід понести більш справедливо", — зазначив очільник МЗС.

Він схвалив план США щодо конфіскації до 300 мільярдів доларів із заморожених російських активів, щоб допомогти відбудувати Україну.

"Це агресор повинен платити за шкоду, завдану Україні", — додав він.

Додамо, що міністр закордонних справ Польщі і раніше наголошував, що Європа повинна мобілізувати свої зусилля. Радослав Сікорський казав про важливість нарощування оборонного виробництва країнами-партнерами України, адже тактичні дії ЗСУ на фронті по відбиттю російської агресії навряд чи зможуть призвести до закінчення війни.

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