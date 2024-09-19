Стримування України від ударів по Росії підштовхує Путіна до агресії в Європі — The Economist

Господар Кремля пригрозив, що застосування американських ракет для ударів по Росії буде означати вступ НАТО у війну.

Заборона українським Збройним силам використати західні ракети, щоб вразити військові об’єкти в Росії, зумовлена недоречним страхом адміністрації президента США Джо Байдена перед ескалацією. Це американське вето підштовхує президента РФ Володимира Путіна на продовження агресії в Європі.

Про це пише авторитетне видання The Economist.

У виданні нагадали, що господар Кремля пригрозив, що застосування американських ракет для ударів по Росії буде означати вступ НАТО у війну, і пообіцяв серйозні наслідки. Водночас, як вважають аналітики The Economist, в адміністрації Байдена надто переоцінюють наслідки цих погроз Путіна.

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“Загроза полягає не стільки в тому, що Путін робить в Україні — Росія вже робить там усе можливе, крім використання ядерної зброї, і перехід цього порогу викликав би обурення, в тому числі серед її союзників, таких як Китай. Натомість загроза полягає в тому, що Росія атакує інтереси Заходу деінде, скажімо, надаючи зброю Ірану чи хуситам”, - припускають у виданні.

"Обережність Байдена винагороджує нерозсудливість Путіна. Більше того, це позначається на інших слабкодухих, таких як Олаф Шольц, канцлер Німеччини, таким чином розділяючи НАТО. Пан Путін бачить цю розбіжність і робить висновок, що Захід втомився від війни та прагне укласти угоду, яка буде йому на користь", – попереджає The Economist.

У виданні зазначили, що мирні переговори дійсно можуть початися 2025 року, після виборів у США, але саме тому найкращим способом підняти моральний дух в Україні та зміцнити позицію Зеленського в будь-яких переговорах була б демонстрація Заходом своєї повної підтримки України, зокрема й дозволом на удари по території держави-агресорки.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що застосування українською армією західної зброї великої дальності для ударів по Росії означатиме безпосередню участь країн НАТО у бойових діях.

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