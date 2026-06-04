Стрибок обернувся трагедією: дівчинка зламала хребет в ігровій кімнаті

Іграшки. / © УНІАН

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У місті Люблін (Польща) 11-річна дівчинка зламала хребет у ігровій кімнаті. Прокуратура висунула звинувачення двом працівникам, які не забезпечили безпечних умов в цьому ігровому просторі.

Про це повідомив речник окружної прокуратури в Любліні Марцін Козак, пише RMF24/PAP.

Зазначається, що інцидет стався ще у жовтні 2025-го, але лише зараз працівникам ігрової кімнати, 23-річному і 24-річному чоловікам, висунули звинувачення. Слідство встановило, що вони були відповідальні за догляд за дітьми та забезпечення безпечних умов користування інвентарем.

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На думку прокурора, підозрювані не дотрималися встановлених процедур, не запустили механізм наповнення подушки безпеки, а потім дозволили дівчинці скористатися цією конструкцією.

Прокурор звинуватив працівників у нараженні дитини на безпосередню небезпеку смерті або тяжких травмп та заподіянні середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Підозрювани не визнали себе винними за висунутими звинуваченнями. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Прокуратура планує передати обвинувальний акт до суду наприкінці червня.

Що відомо про інцидент

Дівчинка гралася в ігровій кімнаті в Любліні. Вона стрибнула на неправильно надуту подушку та отримала серйозні травми. Зокрема, переломи хребців у грудному та поперековому відділах хребта.

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За даними слідства, дитина стрибнула на неправильно підготовлену конструкцію та отримала перелом хребта.

Нагадаємо, на території дитсадка у польському місті Зомбки, що біля Варшави, знайшли мертву дворічну дитину. Хлопчик втопився у водоймі на території дитсадка. Тіло виявили працівники закладу. Вони надали першу меддопомогу, а медики провели реанімацію, та врятувати дитину не вдалося.

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