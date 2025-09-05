Стримування Китаю і РФ більше не в пріоритеті: які наслідки матиме нова оборонна стратегія США

Пентагон змінює оборонну стратегію і зосерджується на захисті власної теритоорії / © Associated Press

Реклама

Пентагон пропонує змінити багаторічну військову стратегію США, яка десятиліттями була зосереджена на стримуванні Китаю. Нова політика надає пріоритет захисту власної території та безпеці Західної півкулі, що може мати значні наслідки для союзників по всьому світу.

Про це пише видання Politico з посиланням на джерела, ознайомлені з ранніми версіями документа.

Це рішення знаменує собою значний відхід від політики останніх адміністрацій, які роками заявляли про необхідність протистояти викликам з боку Китаю та Росії.

Реклама

«Це буде великий зсув для США та їхніх союзників на багатьох континентах. Старі, перевірені обіцянки США ставляться під сумнів», — заявив один зі співрозмовників видання.

Пріоритет — захист дому

Нова стратегія, що лягла на стіл міністра оборони Піта Гегсета, пропонує змінити багаторічний мандат військових, які раніше мали зосередитися на стримуванні Пекіна. Попри те, що стратегія ще може змінитися, її ключові принципи вже втілюються на практиці. Пентагон вже активував тисячі військовослужбовців Національної гвардії для підтримки правоохоронних органів у Лос-Анджелесі та Вашингтоні.

Крім того, до Карибського моря було відправлено кілька військових кораблів та винищувачів F-35 для придушення наркотрафіку до США. Також американські військові завдали удару в міжнародних водах, внаслідок якого, як стверджується, загинули 11 підозрюваних членів венесуельського угруповання «Tren de Aragua». Це значний крок у використанні військових для ліквідації некомбатантів.

Пентагон також створив мілітаризовану зону вздовж південного кордону з Мексикою, що дозволяє військам затримувати цивільних осіб — завдання, яке зазвичай виконують правоохоронні органи.

Реклама

Наслідки для світових союзників

Видання зазначає, що зміна пріоритетів матиме серйозні наслідки для союзників США по всьому світу. Згідно з документами, Пентагон планує провести огляд глобальної військової присутності, який окреслить, де дислокуватимуться американські сили по всьому світу.

Крім того, буде проведено огляд протиповітряної та протиракетної оборони, який оцінить системи США та їхніх союзників і надасть рекомендації щодо розміщення американських систем. Ці документи будуть взаємопов’язані та, як очікується, висунуть вимогу до союзників взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, тоді як США зосередяться на проблемах, ближчих до дому.

Союзники особливо стурбовані оглядом глобальної військової присутності, оскільки він може призвести до виведення американських військ з Європи та Близького Сходу та скорочення програм критично важливої допомоги в галузі безпеки. Європейський дипломат підтвердив, що Балтійська ініціатива безпеки Пентагону, яка надавала сотні мільйонів доларів на рік Латвії, Литві та Естонії для нарощування їхньої обороноздатності та військової інфраструктури, втратить фінансування цього року.

Дипломат зазначив, що ці кошти були спрямовані на закупівлю американської зброї, «що допомагало прискорити розвиток ключових можливостей та дозволило придбати американські системи, такі як HIMARS».

Реклама

Внутрішні суперечності та роль Елбриджа Колбі

Попри те, що нова стратегія, здавалося б, суперечить агресивній риториці президента Трампа щодо Китаю, її розробкою керує голова політичного відділу Пентагону Елбридж Колбі. Він брав ключову участь у написанні версії 2018 року, але тепер став рішучим прихильником більш ізоляціоністської політики США.

«Здається, цей зсув абсолютно не узгоджується з яструбиними поглядами президента Трампа на Китай», — сказав один з республіканських експертів із зовнішньої політики, ознайомлений зі звітом.

Натомість президент Трамп продовжує виступати з жорсткими заявами на адресу Китаю та запроваджувати тарифи. Він також публічно заявив, що не планує виводити американські війська з Польщі.

«Якщо що, ми розмістимо там ще більше військ», — сказав Трамп під час зустрічі з польським президентом Каролем Навроцьким у Білому домі. Водночас він визнав, що розглядає можливість скорочення військовослужбовців в інших країнах континенту, що відповідає основним принципам нової оборонної стратегії.