Стримування Росії: Німеччина таємно випробувала балістичну ракету LORA

Ізраїльська балістична ракета LORA / © Israel Aerospace Industries Ltd

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ВМС Німеччини у ніч проти 2 вересня провели таємні випробування ізраїльської балістичної ракети LORA у Північній Атлантиці. Придбання відповідної системи буде частиною програм озброєння, спрямованих на стримування Росії

Про це повідомляє Tagesspiegel.

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Для випробувань ракети LORA у морській акваторії між Ірландією та Ісландією Німеччина розгорнула два фрегати. Підготовку до запуску переважно проводили в таємниці. Водночас за 45 днів до випробувань судноплавні та авіаційні служби отримали публічні попередження про їхнє проведення.

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«Успішний запуск балістичної ракети минулої ночі в Північній Атлантиці увійшов до історії Військово-морського флоту. Я надзвичайно радий цьому досягненню. Її потенційна дальність дії перевершує все, що нам було відомо раніше», — заявив інспектор ВМС Ян Крістіан Каак.

Як зазначає видання, LORA є балістичною ракетою ізраїльського виробництва, яку Ізраїль уже неодноразово застосовував. Боєприпаси транспортуються у спеціальних пускових контейнерах, завдяки чому їх можна порівняно швидко розгорнути на кораблях.

Дальність польоту LORA перевищує 500 км. У разі закупівлі цих ракет Німеччина матиме ще один вид швидкодоступного озброєння для ураження наземних цілей. Наразі першим таким засобом є крилаті ракети Taurus.

«Придбання системи буде частиною програм озброєння, розпочатих після початку російської агресії проти України, спрямованих на стримування Росії», — додало видання.

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До слова, ексголова відомства німецького канцлера Вольфганг Шмідт заявив, що президент РФ Володимир Путін більше не зважає на репутацію країни та готується до нової ескалації. На його думку, після закриття російського консульства в Бонні Москва швидко закриє останнє німецьке консульство в Санкт-Петербурзі. У МЗС Росії уже погрожують відповіддю через закриття «Російського дому» в Берліні та звинувачують Німеччину в розпалюванні конфлікту.

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