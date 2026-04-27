Сценарій нападу Росії на Європу: топвійськовий НАТО сказав, наскільки він реальний

Росія становить основну та найбільш суттєву загрозу для європейської безпеки, що виявляється через широкий спектр військових, гібридних та інформаційних дій.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» повідомив очільник військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

«Гібридні та нетрадиційні загрози вже мають місце і триватимуть. Можна очікувати, що Росія прагнутиме повернути те, чим вона володіла раніше. Раніше — я маю на увазі період до розпаду СРСР. Тож я надаю вам самим зрозуміти, хто може стати ціллю», — сказав він.

Драгоне дав зрозуміти, що це не тільки країни Балтії: «Знаєте, не тільки вони. Але ми націлені на самооборону, стримування і захист на 360 градусів. Ми присутні в Арктиці, на Сході й уважно спостерігаємо за ситуацією на Півдні».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загроза для країн НАТО з боку Росії стане реальністю не через роки, а за кілька найближчих місяців.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, додав, що, хоча сьогодні в Москви немає ресурсів для повномасштабної війни проти Європи, не можна відкидати, що до 2028 року вони можуть з’явитися. Це стане можливим, якщо в Росії проведуть мобілізацію.