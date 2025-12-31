Сценарій "захисту російськомовних": до яких країн Росія готує вторгнення 2026 року

Володимир Путін / © Associated Press

Країни Балтії посилюють заходи безпеки, чекаючи на зростання російської агресії вже наступного року. Литва розпочала підготовку до можливого підриву мостів на кордоні з Російською Федерацією як превентивний захід на випадок вторгнення. За словами аналітиків, саме цей регіон може стати першим, хто прийме на себе удар нових провокацій Москви.

Таку думку висловив голова ГО «Центр спільних дій», колишній віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005 р.) Олег Рибачук для «24 Каналу».

Він висловив думку, що війна Росії проти НАТО, найімовірніше, матиме гібридний характер. Кремль продовжує випробовувати Альянс на міцність, але уникатиме лобового зіткнення на початкових етапах.

«Тут не йдеться про повномасштабні дії із застосуванням танків та авіації, а радше про гібридні методи війни, які Росія вже відпрацювала — від кібератак до громадських заворушень», — зазначив Рибачук.

За його словами, провокації на європейському театрі бойових дій посилюватимуться. Це стане справжнім іспитом для Європи щодо готовності застосувати 5 статтю НАТО (колективна оборона) та перевіркою рішучості США як головного союзника.

Розігрування карти «російськомовних»

Особливе занепокоєння викликає активізація проросійських настроїв усередині країн Балтії. Експерти фіксують спроби Кремля повторити сценарій «захисту утисненого російськомовного населення», який передував вторгненню в Україну.

«Один із литовських аналітиків вже говорив, що активність зашкалює — російськомовні громадяни виходять на протести, збираються на мітинги та всіляко демонструють, що "їхні права незахищені"», — підкреслив Рибачук.

Саме внутрішня дестабілізація може стати приводом для введення «миротворців» або гібридних військ РФ.

Крім того, Москва намагається підняти ставки у глобальній грі. Заяви Кремля про готовність підтримати Китай у разі конфлікту за Тайвань, а також інформаційні вкиди про «атаки» на резиденції Путіна свідчать про намагання натиснути на Сполучені Штати перед можливими переговорами.

У цьому контексті Литва та інші країни Балтії стають заручниками імперських амбіцій РФ, що змушує їх готуватися до найрадикальніших кроків, зокрема фізичного знищення інфраструктури на кордонах.

Нагадаємо, за даними CNN, провідні військові експерти та розвідники на закритій конференції в Лондоні попередили, що Захід катастрофічно не готовий до можливого безпосереднього конфлікту з Росією.

За оцінками розвідки, Москва може готуватися до війни з НАТО вже 2027–2029 років, водночас гібридні атаки РФ — диверсії, дрони та глушіння GPS — фактично тривають уже зараз.

Аналітики наголошують, що європейські плани оборони не відповідають реальним можливостям, а час на підготовку вимірюється лише кількома роками.