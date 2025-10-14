Сценарії розпаду РФ: політолог назвав 5 реальних ліній розколу всередині країни

Політолог назвав 5 сценаріїв дистанціювання регіонів від Москви / © pexels.com

Реклама

В Росії не буде класичного розпаду. Натомість на цю країну чекає процес дистанціювання різних регіонів від Москви, яка втрачає свою роль єдиного центру та маркера ідентичності путінської Росії.

Відомий український політолог та соціолог Віктор Небоженко написав про це на своїй сторінці в соцмережі.

Небоженко зазначає, що під час історичних криз і війн головний центр Росії, незважаючи на свою могутність, не справляється ні з зовнішніми ударами, ні з внутрішніми проблемами. Території інстинктивно починають віддалятися від політичного «Центру-Москви».

Реклама

Віктор Небоженко нагадує, що Петро I свого часу впорався з подібною кризою, перенісши столицю з Москви до Санкт-Петербурга.

Натомість, Микола II під час Першої світової війни обмежився лише зміною назви столиці на Петроград, що, за словами політолога, стало фатальною помилкою, що прискорила кінець Російської імперії.

Більшовики, захопивши владу, повернули столицю до Москви, яка з того часу ревниво стежила, щоб жодне місто в СРСР не стало її суперником. Друга світова війна остаточно закріпила за Москвою статус міста «самодержавства, величі» та долі Росії.

Війна в Україні як каталізатор кризи

За словами Небоженка, ситуація змінилася після повномасштабного вторгнення в Україну. Кремль сподівався швидко повернути Україну у своє лоно як колишню «перлину СРСР», але зіткнувся із затятим опором. Більше того, Україна переносить воєнні дії на територію РФ, що створює нерівномірний тягар війни для різних регіонів Росії.

Реклама

«Одним регіонам доводиться терпіти потужний військовий тиск ЗСУ, а інші регіони Росії не відчувають війни, насолоджуються життям і навіть заробляють на цій війні», — підкреслює експерт.

П’ять «реальних Росій»

Політолог стверджує, що по мірі погіршення ситуації на фронті для Володимира Путіна в РФ стали виявлятися приховані, але реальні кордони між різними частинами країни. Критеріями цього латентного прояву є:

ставлення до «СВО» (злочинної війни в Україні).

міжнародна ізоляція путінської Росії.

погіршення економічної ситуації.

напружене ставлення до Центру-Москви, який виявився нездатним вивести РФ із кризи.

Наразі Небоженко чітко виділяє п’ять «реальних Росій».

Московська Росія: Величезний 17-мільйонний мегаполіс, який втягнув у себе владу і власність країни. Москва не відчуває тягаря війни і вдає, що у світі нічого не відбувається. Провінційна Росія (включно з великими етнічними локаціями): Для них війна та труднощі ще не почалися. Кавказ: Регіон, який давно не підкоряється Центру і є джерелом агресивної міграції до Москви. Кавказ, на думку Небоженка, лише чекає різкого загострення ситуації в столиці, щоб заявити про свої права та плани. Європейська частина Росії: Втягнута у війну, але несподівано зрозуміла, що в РФ не діє принцип солідарності. Ні Москва, ні інші регіони не співчувають бідам міст і сіл, які потрапили під удари, і не поспішають їм на допомогу. «Тому в наших інтересах, щоб саме європейська частина Росії раніше за інших відчула себе 'покинутою' Центром», — зазначає політолог. Далекий Схід і Сибір: Цей регіон упевнений, що війна не просунеться далі Європейської частини і не зачепить їх. Деякі мешканці таємно розраховують не на захист Москви, а на милість і захист Китаю, який щільно опікує ці регіони.

Поєднання негативних факторів та нездатність Москви впоратися з кризою створює сприятливі умови для посилення дистанціювання цих п’яти «Росій» від єдиного центру.

Реклама

Нагадаємо, розвідка назвала галузь економіки РФ, що увійшла в затяжну кризу.