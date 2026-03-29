Стубб заявив, що український дрон залетів до Фінляндії: як він там опинився

Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував ранковий заліт дронів на територію його країни.

Про це Стубб написав у соцмережі Х.

Він заявив, що один із дронів — українського походження.

«Сьогодні вранці дрони забрели на територію Фінляндії. Підтверджено, що один із них має українське походження», — написав глава Фінляндії.

Стубб запевнив, що військової загрози для його співгромадян немає.

«Наша влада негайно відреагувала на ситуацію. Я дякую владі за їхні оперативні дії. Розслідування інциденту триває. Ми уважно стежимо за ситуацією. Органи влади готові реагувати на майбутні інциденти. Фінляндія готова контролювати та захищати свою територію», — підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 29 березня, Міністерство оборони Фінляндії заявило про перебування у повітряному просторі країни безпілотників. Один з дронів був ідентифікований, як Ан-196 «Лютий», український ударний далекобійний дрон.

На думку прем’єра Фінляндії Петері Орло, дрони, ймовірно, є українськими і збилися з курсу через роботу російської РЕБ.

Раніше, у ніч проти 25 березня на території Естонії та Латвії зафіксували падіння безпілотників, які виявилися українськими. В Естонії дрон врізався в об’єкт критичної інфраструктури, що спричинило вибух, проте обійшлося без постраждалих. Обидві країни вже розпочали офіційні розслідування цих інцидентів.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що відповідальність за інциденти з українськими дронами на території Естонії, Латвії та Литви повністю несе Росія, яка веде агресивну війну.