Стубб заявив, що український дрон залетів до Фінляндії: як він там опинився

Стубб заявив про падіння українського БпЛА на території Фінляндії.

Дмитро Гулійчук
Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував ранковий заліт дронів на територію його країни.

Про це Стубб написав у соцмережі Х.

Він заявив, що один із дронів — українського походження.

«Сьогодні вранці дрони забрели на територію Фінляндії. Підтверджено, що один із них має українське походження», — написав глава Фінляндії.

Стубб запевнив, що військової загрози для його співгромадян немає.

«Наша влада негайно відреагувала на ситуацію. Я дякую владі за їхні оперативні дії. Розслідування інциденту триває. Ми уважно стежимо за ситуацією. Органи влади готові реагувати на майбутні інциденти. Фінляндія готова контролювати та захищати свою територію», — підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 29 березня, Міністерство оборони Фінляндії заявило про перебування у повітряному просторі країни безпілотників. Один з дронів був ідентифікований, як Ан-196 «Лютий», український ударний далекобійний дрон.

На думку прем’єра Фінляндії Петері Орло, дрони, ймовірно, є українськими і збилися з курсу через роботу російської РЕБ.

Раніше, у ніч проти 25 березня на території Естонії та Латвії зафіксували падіння безпілотників, які виявилися українськими. В Естонії дрон врізався в об’єкт критичної інфраструктури, що спричинило вибух, проте обійшлося без постраждалих. Обидві країни вже розпочали офіційні розслідування цих інцидентів.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що відповідальність за інциденти з українськими дронами на території Естонії, Латвії та Литви повністю несе Росія, яка веде агресивну війну.

